Эксперт об угрозах Лукашенко ввести санкции: Мы готовы выстрелить себе в ногу

29.08.2020, 21:23, Разное

После наиболее активной фазы протестов в Белоруссии, а также отъезда Светланы Тихановской из страны Литва заняла жесткую позицию в отношении диктатуры Александра Лукашенко. Из-за этого Батька разразился гневными тирадами о соседнем государстве.

Недавно Лукашенко о вовсе заявил о готовности перекрыть Литве транзит через Беларусь и прекратить поставки санкционных продуктов в Россию. По словам политика, в Вильнюсе “зажрались”.

Политический обозреватель Андрей Федоров прокомментировал обещания Батьки “поставить Литву на место”.

По мнению эксперта, планы последнего диктатора Европы не так просто воплотить в жизнь. Федотов подчеркнул, что при введении ограничений пострадает не только Литва, но и сама Белоруссия.

Кроме того, несмотря на нарастающую напряженность, странам-соседям придется вести конструктивный диалог, поскольку власть все еще сосредоточена в руках Лукашенко. Определенный ряд вопросов решить с политиками другого уровня попросту не получится, уточнил политолог.

При этом Федотов считает, что у Минска пока нет веских причин идти на компромисс. “Ради чего жертвовать, если мы сами готовы выстрелить себе в ногу и отказаться от транзита через Литву?”, – резюмировал эксперт.