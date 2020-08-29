 

Соловьев сыронизировал по поводу Лукашенко и беспорядков в Берлине

29.08.2020, 21:08, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев пошутил по поводу митингов в Берлине, предложив Александру Лукашенко стать переговорщиком между протестующими и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Лукашенко еще не предложил Меркель свои услуги в качестве переговорщика с протестующими в Берлине?», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

В Берлине в субботу проходит акция протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На ней, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.

Участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.

Между тем в Минске также проходят митинги, там в субботу собралась колонна из нескольких тысяч для проведения «Женского марша».



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