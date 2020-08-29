Демонстранты в Берлине скандировали «Путин»
29.08.2020, 21:08, Новости дня
Протестующие в Берлине против политики немецких властей по борьбе с коронавирусом скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.
Смирнов в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой демонстранты стоят с российскими флагами.
Протестующие уточнили, что выкрикивают фамилию Путина, поскольку глава российского государства «может надавить на президента США Дональда Трампа», сказал закадровый голос.
В Берлине в субботу проходит акция протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На ней, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.
На данный момент в ходе акций протеста в Берлине задержали свыше 100 человек, сообщили РИА «Новости» в полиции города.
«Точного числа по задержанным за день пока нет, но могу сказать, что в районе российского посольства из-за нападений на полицию было задержано большое число людей. Речь идет о трехзначном числе», – сказали в ведомстве.
Там отметили, что пока митинг проходит без серьезных эксцессов. Организаторы сотрудничают с полицией и устраняют нарушения норм безопасности со стороны митингующих.
Ранее сообщалось, что участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.
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