Мнение: Кто мы будем без фонтана нефти. Нашумевший текст Мовчана

29.08.2020, 21:05, Разное

На ФБ – про своеобразие российских подходов к жизни. Редко когда раздражение “человека с умом и талантом, которому бог догадал родиться в России” (А.С.Пушкин), прорывается так явно и аргументированно. Хороший текст! Обычно при чтении подобных аналитических разборов комментаторы заранее встают в оборонительную позицию, готовясь отрицать буквально каждое слово – это зря. Это примерно как читать собственный анализ мочи и с пеной у рта оспаривать в нем каждый пункт, типа – “какой белок? Откуда у меня тут белок? Вы вообще в курсе, что значит слово “белок”?!” – обращаясь к равнодушному медицинскому бланку. Не надо.

Лучше просто прочитать и подумать – о том, что верно, а не о том, что неверно. Цитаты:

“Мы не проявляем эмпатии, фокусируясь лишь на выгоде. «Мне зачем?» – классический вопрос. «Мне неудобно» – классический аргумент. Вообще мы невероятно нежные во всем, что касается отношений с людьми (но от «начальства» готовы терпеть все что угодно, так же, как от «клиентов» – сервис в России фантастический, но как часто – преувеличенно раболепный, компенсирующий низкое качество товара или услуги!). Врачам «неудобно» чтобы родственники приходили в реанимацию к пациентам. Поддержка больных? Наплевать, нам неудобно (наплевать, что во всём мире – удобно и даже вопросов не стоит). Чиновникам «неудобно и незачем» сделать нормальными процедуры, удобными – анкеты, быстрым – процесс принятия решений. Безразличие моментально переходит в троллинг: только в России я сталкивался с «вы неправильно заполнили: тут надо было написать «года рождения» полностью, а не «г.р.». Да что там – на тех же дорогах нам неудобно стоять в пробке, мы пролезаем вперед по встречке, по другим полосам, по обочине. Кто-то от этого будет стоять дольше, главное – не мы.

Мы не предполагаем сотрудничества в транзакции, наоборот – мы стремимся соперничать; делить, а не умножать; уесть и отобрать, а не дать и проявить уважение. В политике это особо заметно – и не только в мейнстриме: наша оппозиция пожирает друг-друга по любому поводу; наш лидер (оппозиции в том числе) – лидер настолько, насколько он «единственный», всех уевший – и никогда «всеобщий», «консенсусный». Скромный, культурный, слушающий, вдумчивый, медленный, стремящийся договориться? Да это какой-то слабак, дурачок. Наш то ого-го, всем покажет, всех грязью с ног до головы, всех замочит, всех люстрирует – дайте срок! Политический процесс мы видим как процесс уничтожения оппонента, смену власти – через тотальную люстрацию и кару для предшественников, bipartisan approach – предательство. Да ладно, вне политики – попробуйте, например создавая сосисочную в Москве, обратиться за советами к владельцам сосисочных. В лучшем случае – попросят денег за консультацию. В стандарте – проигнорируют: «Хитрый какой, хочет быть нашим конкурентом!» Мой личный опыт и опыт знакомых показывают: в США, в Европе, в ЮВА, твои потенциальные конкуренты ответят сразу, потратят на тебя часы, будут рассказывать, советовать, помогать. Добрые? Не только и не столько. Просто они знают, что сотрудничать полезнее.

Наконец – мы все время мыслим в категориях антитезы «мы – они», даже внутри профессиональной, социальной или родовой корпорации: любое множество людей, включающее нас, мы разбиваем на два подмножества и конфликтуем с тем, которое нас не включает…

Мы привыкли бояться делать, бояться контактов, атаковать, пока тебя не атаковали, отделять своих от чужих и (парадоксально?) считать чужих глупее и слабее – но при этом страшно их опасаться.

Моя дочь уезжала из школы – доучиваться в школе в США (выиграла в тяжелом конкурсе грант). Директор московской школы, известный либерал и тяжеловес от педагогики, сокрушался мне, сидящему в его кабинете в ожидании документов: «Ну что ж вы так? Америка – это же страшное место! Вы знаете, что там с преступностью? А нравы какие? А образование очень плохое – намного хуже нашего!» О великолепном качестве американского образования я распространяться не буду – не это важно. Я наблюдал не раз реакцию американцев (и school principals) на отъезд детей поучиться в другие страны – в том числе скажем ЮАР, Китай и пр. Она всегда более или менее одна: «Как здорово! Это такой интересный опыт! Там так многому можно научиться! Это очень интересная страна!»

Если вы думаете, что это «проклятые школьные дела», то ошибаетесь. Моя дочь постарше уезжала на мастерат в Imperial College из ординатуры в Москве, закончив МГУ. В МГУ 6 лет ей рассказывали с придыханием, что они – лучшие студенты лучшего ВУЗа мира; что МГУ – мировой лидер по востребованности выпускников. Когда она сообщила, что уезжает, ей немедленно была прочитана лекция, суть которой сводилась к следующему: «Кому ты там нужна? Там таких вагон, все без работы. Чему там учиться, они ничего не умеют! Все равно вернешься, но мы тебя не возьмем – лучше оставайся!» Нечего и говорить, что отношение в Imperial совершенно другое, так же как несравнимы уровни квалификации и технологий. Вообще в западной высшей школе считается важным заканчивать бакалавриат в одном месте, мастерат в другом, делать диссертацию – в третьем: новый опыт, новые подходы, новые контакты.

Школа? Это еще не все истории. Мой сын писал сочинение на конкурсе в одной из очень хороших и либеральных московских школ. Сочинение на тему «Что увидел листок, падая с ветки». Моего сына сложно остановить – у него листок умудрился увидеть полмира, посмотреть на Нил, Гималаи, пообщаться с кавбоями (орфография оригинала, увы, не всем же быть врожденно грамотными) и так далее на 4 страницы. Старая и опытная учительница русского языка была огорчена и возмущена; по праву учившей моих старших детей она жаловалась мне приватно: «Ну что он такое пишет! Листок! С ветки! Он что, природоведение не изучал у вас? Листок с ветки ПАДАЕТ ВНИЗ! В лужу! Какие Гималаи? Что за выпендреж?» И правда – какие Гималаи? В лужу!!! Немедленно!!! Куда ж еще?

Так случилось, что вскорости он писал сочинение (эссе) к поступлению в лондонскую школу. Школа крутая, писал по-английски, тема «Мое самое большое достижение в жизни». Ну, он написал. Ну, я потом прочитал. Оказалось, самое большое достижение в жизни претендента на место в школе №13 в мировом IB рейтинге – 10 голов, забитых в одном матче на пришкольной коробке, против параллельного класса. В ужасе я ждал вердикта, а когда оказалось, что сына приняли, спросил робко: «А ничего, что ребенок не понимает, что такое настоящие достижения?» И получил удивленный ответ: «Его достижение – это то, что он сам считает достижением. Именно такие достижения ценны. Мы как раз стараемся учить детей понимать, что для них ценно, а что – нет, чтобы они не жили чужой жизнью».

Какая мораль у этой басни, которую я могу продолжать примерами вечно (и вы можете тоже – все ж в этом живем)? Очень простая: корень проблемы – не нефть, не власть, не Путин, не олигархи, не алкоголизм и не холодный климат. Корень проблем – у нас в головах: тяжелый недостаток окситоцина, трудное детство, двуклассовое общество, советское наследие – you name it. Пока мы не излечимся от паранойи, пока мы не начнем думать о любом члене общества так же, как о «лидере» (будь то оппозиция или власть), пока мы не научимся воспринимать других как коллег, а не как врагов, пока нормой не станет win-win транзакция – нам не поможет даже выключение нефтяного фонтана: в мире множество стран без нефти – и без нормальной жизни” (АНДРЕЙ МОВЧАН).