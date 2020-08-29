Мнение: Кто обманул Путина?

29.08.2020, 21:00, Разное

Заявление Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву, что задержание в Беларуси 33 бойцов «ЧВК Вагнера», приехавших из России, — это «операция украинских спецслужб совместно с американскими», оказывается, вызвало бурную реакцию на Украине.

СБУ заявила: «Ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, что якобы зафиксировано в аудиозаписях. Потому титрование одного из участников разговоров как «офицер СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией».

Не отмолчалась и Служба внешней разведки Украины, заявив: «…Обращаем внимание гражданского общества и СМИ на осторожное обращение с контентом, созданным российскими спецслужбами, что наносит ущерб национальной безопасности государства».

Правда, к моменту обнародования этих заявлении, украинские СМИ уже вовсю обсуждали записи разговоров, на которых россияне «обрадованные перспективой попасть в Венесуэлу на охрану нефтяных вышек, выкладывали собеседнику свои козыри, необходимые для включения в «пул»: как воевали в составе незаконных вооруженных частей на Донбассе, сбивая украинские вертолеты и «Сушки» (отсюда).

Некоторые украинские СМИ заговорили об ударе по СБУ и «кроте», окопавшемся в Офисе президента Украины. На роль «крота» молва назначила главу ОП Андрея Ермака: «Якобы на совещании 24 июля, в котором участвовали президент Владимир Зеленский, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко и замглавы ОП по вопросам обороны Роман Машковец, именно Ермак потребовал приостановки операции — мол, она помешает переговорам с помощником президента РФ Дмитрием Козаком по поводу предстоящего обмена пленными. Первый заместитель председателя СБУ генерал-майор Руслан Баранецкий и начальник ГУР Минобороны Василий Бурба возражали против переноса финала. Но Зеленский поддержал главу Офиса и велел отложить заключительный акт на несколько дней… Ну и вот. ФСБ в полном объеме получила информацию, передала сигнал «братскому» КГБ Беларуси. В итоге «вагнеровцев» вернули в Россию, переговоры с Козаком все равно сорвались, а вместо целой группы задержанных боевиков Украина получила только скандал и зраду» (отсюда, там же и подробности).

В этой версии, по-моему, много нестыковок. И вот ключевые из них.

Если совещание у Зеленского прошло 24-го, и информация с совещания сразу утекла в ФСБ, почему 33-х россиян не тормознули на границе? В Минск они прилетели лишь 25-го.

Но допустим, ФСБ узнало об операции не сразу, а с опозданием в несколько дней, когда россияне уже находились в Минске. Почему ФСБ проинформировало белоруских коллег из КГБ, а не предприняло действий, чтобы втихаря вывезти россиян из Минска?

Но если КГБ получило информацию о 33-х россиянах от ФСБ, и что в Беларусь они попали в результате провокации спецслужб Украины, почему утром 29 июля Лукашенко говорил, что задержанные – лишь одна из групп, из сотен россиян, переброшенных в Беларусь с «грязными намерениями»?

В общем, похоже, что Путина обманули, и спецслужбы Украины не имеют никакого отношения к мутной истории вояжу 33-х россиян в Беларусь.

Фотографии отсюда