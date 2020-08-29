Закрыто. Стучите!

29.08.2020, 20:55, Разное

Белорусам, пострадавшим от режима Лукашенко, украинскую границу откроют, хасидам-паломникам, скорее всего, нет.

Когда я передаю эту заметку, правительственное постановление, о котором пойдет речь, еще не опубликовано, в документе возможны изменения. Хотя новость уже начали обсуждать в медиа и в обществе как свершившийся факт.

Итак, в полночь 29 августа и до 28 сентября включительно Украина вновь, как в марте, закроет государственную границу на въезд для иностранцев. Накануне сообщалось, что официальный Киев рассматривает возможность запретить на месяц въезжать в страну гражданам государств из «красного ковидного списка» Украины. Насчет общего запрета уговора не было.

Но Кабинет министров поступил именно так. Адаптивный карантин правительство продлило до ноября. Причины — резкая вспышка ковида внутри страны. Некоторые врачи-инфекционисты называют ее вообще второй волной. Если предположение справедливо, то она, то есть волна, гораздо выше и злее первой.

Грузовики в очереди на польско-украинском пограничном переходе в Дорогуске. Фото: ЕРА

В марте по Украине за сутки добавлялось примерно по сотне заболевших. Сейчас число варьируется от полутора до двух тысяч. В марте в Киеве и ряде других городов остановили работу метро и наземного общественного транспорта, улицы обезлюдели, жизнь перенеслась в онлайн и забурлила неврозами. Сейчас Крещатик забит народом в масках на загорелых лицах, зато большинство уже не сомневается в том, что вирус — не фантом и выбирает себе не только жертвы попроще. Соратники Юлии Тимошенко, например, сообщили на днях о «критически тяжелом состоянии» лидера «Батьківщини», борющейся с ковидом.

Августовскую реальность оценила ВОЗ, которая включила Украину в перечень из 11 стран с ускоренным распространением вспышки коронавируса. При этом власти Луцка и Тернополя, что попали во внутриукраинскую «красную зону», отказались принимать соответствующие протоколу жесткие ограничения. Даже пригрозили Киеву масштабными акциями неповиновения за то, что «Укрзалізниця» издала распоряжение о временной отмене остановок в Луцке и Тернополе поездов дальнего следования. К фрондерам присоединился Львов.

И правительству пришлось оправдываться перед регионами: карантин, мол, ужесточается не по политическим, а по эпидемиологическим мотивам.

Никто никого в гетто не загоняет, не разоряет умышленно экономику областей.

Во время измерения температуры на КПВВ «Еленовка» для прохождения гуманитарного коридора. Фото: Валентин Спринчак / ТАССЗамечу, что выезд украинским гражданам за границу пока продолжает действовать свободно, но преимущественно на «пляжных» направлениях. Евросоюз, невзирая на безвиз, по-прежнему держит от Украины входные двери на замке. И вот — решение правительства о закрытии границ на въезд…

Перечень иностранцев, для которых предусмотрено исключение для пропуска в страну, достаточно широк. Список огласил шеф МВД Арсен Аваков.

КОМУ РАЗРЕШЕН ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ

«Лица, направляющиеся на территорию Украины транзитом и имеющие документы с подтверждением выезда отсюда в течение одних-двух суток, учащиеся в учебных заведениях Украины, проходящие военную службу в ВСУ, постоянно проживающие в стране и имеющие здесь вид на жительство, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в особой защите, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств и члены их семей, лица, прибывающие по приглашению МИД Украины.

Кроме того, водители, члены международных экипажей транспортных средств, автобусов, воздушных, речных и морских судов, поездов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников "Партнерства НАТО", участвующие в подготовке подразделений ВСУ, либо прибывающие по приглашению Минобороны, деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждений культуры с сопровождающими лицами, спортсмены, прибывающие для участия в соревнованиях, лица, осуществляющие перевозки гомопоэтических стволовых клеток для трансплантации, лица, следующие на лечение в Украину».

С дополнительными просьбами о пересечении границы придется «стучаться» непосредственно к председателю Госпогранслужбы, а тот рассмотрит каждое индивидуальное обращение в соответствии с законом.

Прежде всего, ремарка касается жителей соседней Беларуси.

Пожелание Владимира Зеленского передал коллегам на заседании правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно с учетом крайне напряженной внутриполитической ситуации у них? Думаю, тут надо прописать отдельные, облегченные условия. Это очень деликатная тема, нужно учесть все», — цитирует Зеленского президентская пресс-служба. Допуск граждан, пострадавших от режима Лукашенко, планируют осуществлять с формулировкой «по гуманитарным причинам».

Очередной деликатный момент «пускать нельзя запретить» касается хасидов, которые каждый сентябрь приезжают праздновать Рош ха-Шана (Новый год) в культовое для них место — город Умань, на могилу духовного лидера, цадика Нахмана. Паломников обычно собирается от 20 до 40 тысяч.

Паломничество хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана. Фото: Maxym Marusenko / Zuma / TASS

Местные власти высказались против. Зеленский же встретился с раввинами Украины, сказал, что понимает, насколько для верующих важно прикоснуться к святыне, но попросил сдержать наплыв: «Иначе получим коллапс». Раввины пообещали донести информацию до хасидов.

Последнее слово остается за госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве