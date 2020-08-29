В Цхинвале начался несанкционированный митинг

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29.08.2020, 20:48, Новости дня

Жители Цхинвала собрались на несанкционированный митинг перед администрацией президента в городе, на площади скопилось несколько сотен человек, сообщил врио главы МВД Мераб Пухаев.

«На Театральной площади вновь собираются люди на несанкционированный митинг. В настоящее время их уже более 300 человек», – сказал ТАСС Пухаев.

По его словам, правоохранители держат ситуацию под контролем, а митингующие ведут себя спокойно.

В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который в четверг был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Собравшиеся потребовали отставки правительства республики.

В субботу президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя правительства Эрика Пухаева и все правительство страны, исполняющим обязанности премьера назначен Геннадий Бекоев.

На время расследования уголовного дела Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности. Позднее он сообщил, что восемь сотрудников МВД находятся под следствием.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в республике сложилась столь неблагополучная ситуация, и что может сделать Грузия.



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