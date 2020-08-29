 

Оппозиция Белоруссии усмотрела в словах Путина свидетельство слабости Лукашенко

29.08.2020, 20:48, Новости дня

Заявление президента РФ Владимира Путина о создании силового резерва в случае обострения ситуации в Белоруссии говорит о слабости действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

«Факт того, что Путин озвучил этот запрос Лукашенко, говорит о том, что сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит. Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет «Калашников», одевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет «красавцев», как он называет ОМОН, и там он себя чувствует себя очень уютно», – цитирует Колесникову «Интерфакс».

Колесникова также заявила, что оппозиция намерена создать некое политическое движение, передает ТАСС.

«Очень важно понимать что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», – сказала член совета.

Ранее Колесникова призвала министра внутренних дел Белоруссии Юрия Карасева подать в отставку или «явиться с повинной».

Президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями.

При этом в Кремле исходят из того, что Белоруссия не столкнется с крайней ситуацией и резерв правоохранителей не понадобится.



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