 

DE – в ЕС как никогда с пессимизмом смотрят на брексит

29.08.2020, 20:47, Новости дня

Представитель Европейского союза на переговорах по брекситу Мишель Барнье призвал европейских лидеров оказать влияние на премьер-министра Великобритании, чтобы его страна пошла на уступки в диалоге. Иначе, по мнению экспертов, переговоры не выйдут из тупика, пишет Daily Express.


Reuters

Переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье «в отчаянии», пишет Daily Express. Он призвал европейских лидеров оказать давление на премьер-министра Великобритании, чтобы тот отошёл от своих принципов ради достижения соглашения. Он отметил, что его усилия по подписанию соглашения о свободной торговле после брексита вот-вот провалятся, поскольку он не может договориться с британской стороной, чтобы она пошла на уступки по поводу единых правил и доступа к британским водам для европейских рыболовов.

По словам Барнье, пока сложно испытывать оптимизм по этому вопросу. Он отмечает, что для того, чтобы вдохнуть жизнь в переговорный процесс, нужна вышестоящая политическая воля. Новый раунд переговоров запланирован на 7 сентября.

По словам других дипломатов, либо в ближайшее время должны быть приняты некие политические решения, либо стороны движутся к брекситу без договора. В Брюсселе сейчас пессимистичны, как никогда.

Барнье предложил и европейским лидерам изменить его тезисы на переговорах, но прежде они уже отказывались. Также он отметил, что британские переговорщики тратят впустую ценное время. Он от них просил уступок по рыболовному промыслу и государственным субсидиям.

В самом Евросоюзе отношение к Великобритании всё ухудшается, а такие лидеры, как Эммануэль Макрон, не хотят идти ей на уступки, пишет Daily Express. 



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