VOAэкспресс 29 августа 2020

29.08.2020, 20:45, Новости дня

«Лаура»

В течение последних нескольких дней сразу несколько штатов – Арканзас, Луизиана и Техас – оказались под ударом урагана «Лаура». К четвергу ураган ослаб до уровня тропического шторма, однако стихия успела оставить за собой многочисленные разрушения и привела к гибели по меньшей мере 14 человек.

Среди погибших – те, кто умер в результате падения деревьев, стал жертвой наводнения, а также погиб в результате отравления угарным газом при использовании генератора. Из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 240 км/ч, сотни тысяч домов оказались без электричества, а тысячи зданий и конструкций оказались повреждены или уничтожены.

Несмотря на ослабление стихии, в ряде регионов все еще продолжаются ливневые дожди.

Другие страны, находившиеся на пути движения «Лауры», также понесли серьезный ущерб. Так, на Гаити жертвами урагана стал 31 человек.

Навальный

Любовь Соболь, юрист «Фонда борьбы с корупцией» и известный оппозиционер, считает, что власти в Москве не спешат расследовать предполагаемое отравление Навального, потому что за этим стоит Кремль, который это отрицает.

«Для меня это абсолютно очевидно, и я не боюсь говорить об этом вслух, что за отравлением стоит именно Кремль, – заявила Соболь. – Просто никто другой не мог этого сделать. Даже метод отравления указывает на это. Нейропаралитический яд – это не то, что можно купить в аптеке. Это боевое вещество. И поэтому они не будут это расследовать», – сказала Соболь.

Ранее Русская служба “Голоса Америки” получила официальное сообщение из берлинской университетской клиники Charité. В нем говорится, что, хотя состояние здоровья Навального по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, «симптомы холинергического криза, вызванные воздействием вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, идут на спад».

Neuralink

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск провел презентацию технологии нейроинтерфейса в рамках еще одного своего проекта – компании Neuralink. Чип размером с монету был вживлен в мозг свиньи, данные о работе которого считывались устройством. Информация с чипа, установленного внутри черепной коробки животного, поступала на компьютеры специалистов, которые следили за работой мозговых центров свиньи.

➡️ Инженеры Neuralink надеются в будущем соединить при помощи нейроинтерфейса мозг человека с компьютером. По мнению Маска, это поможет в борьбе с проблемами работы мозга, такими как болезнь Альцгеймера или последствиями инсульта, а также следить за показателями жизнедеятельности человека и влиять на уровень гормонов. Уже в 2020 году Neuralink планирует начать тестирование технологии на пациентах с тяжелыми повреждениями спинного мозга.

«Катрина»

В эти дни на побережье Мексиканского залива бушует мощный ураган «Лаура», который уже стал причиной многочисленных разрушений и гибели нескольких человек. «Лауру» нередко сравнивают с другим ураганом, который обрушился на побережье США, по иронии, ровно 15 лет назад. Ураган «Катрина», ударивший по Соединенным Штатам 29 августа 2005 года, запомнился как самое разрушительное стихийное бедствие в американской истории.

➡ Какие ошибки были допущены в ходе борьбы с последствиями «Катрины»?

➡ Кого общественность обвинила в неэффективных экстренных мерах?

➡ Как природная катастрофа для многих стала катастрофой репутационной?

➡ Какие уроки можно усвоить из этого бедствия, и как «Катрина» повлияла на дальнейшие методы борьбы со стихией?