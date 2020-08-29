 

Лукашенко предупредили в Литве о последствиях санкций: Белоруссия накажет себя

29.08.2020, 20:43, Разное

Ранее Александр Лукашенко предлагал отказаться
от грузоперевозок через порты Литвы и Польши. Президент заявил, что транзит
грузов из Белоруссии приносит 30% средств в бюджет Литвы. Вместо грузопотоков
через польские и литовские порты Батька предложил использовать другие маршруты.

По словам Римантаса Синкявичюса, если власти Белоруссии решат отказаться от
перевозки грузов через Клайпедский порт, то им следует рассчитать экономические
потери и оценить коммерческую выгоду от взаимодействия с этим портом.
“Белоруссия также должна учитывать, что если она примет это экономически
невыгодное решение, она накажет себя, так как это окажет существенное влияние
на экономику страны.”,– заявил министр экономики и инноваций Литвы.

Также Римантас Синкявичюс сообщил, что, если Александр Лукашенко откажется от
перевозки грузов через Клайпедский порт, Евросоюз может принять в
отношении Минска ограничения в ответ. При этом министр считает, что применять
ответные санкции к Белоруссии пока рано, и ответные меры должны быть нацелены
не на экономику всей страны, а на деятельность отдельных лиц.

Напомним, что политический обозреватель Андрей Федоров прокомментировал
обещания президента Белоруссии “показать, что такое санкции”
литовским властям. Эксперт считает, что от перекрытия грузопотока из Белоруссии
пострадает не только Литва, но и государство Александра Лукашенко.



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