Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл

29.08.2020, 20:43, Разное

Несмотря на то, что главный союзник Александра

Лукашенко в лице России признает выборы в Белоруссии состоявшимися, аналитики

считают, что власть белорусского лидера потерпит поражение. Эксперты высказались

на пресс-конференции НСН “Батька взялся за оружие. Что ждет

экономику Белоруссии?”.

Свое мнение выразил экономист Василий Колташов. “Лукашенко

потерял национальную идею, идею национального суверенитета. Так что в

общественном мнении Лукашенко уже проиграл, большинство настроено против

него.”, – заявил руководитель центра экономических исследований

Института нового общества.

Колташов считает, что теперь президент Белоруссии будет

пытаться разрешить ситуацию с помощью силовиков, а одним только насилием

сохранить власть не получится.

Аналитик Михаил Делягин полагает, что Александр Лукашенко не может показать

белорусам образ будущего и приведет страну к тупику, поэтому оппозиция победит

его режим стратегически.

“Лукашенко сохранил экономику, он развил

экономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейские

страны развиваться могут только при условии модернизации России. Принудить

Россию к модернизации никто не может”, – изложил руководитель

Института проблем глобализации.

По словам Василия Колташова, позиция президента Белоруссии будет хуже, чем

диктатура. Михаил Делягин подчеркнул, что белорусский лидер ведет себя

неадекватно. Он считает это нормальным явлением, так как Александр Лукашенко боится

потерять все, что ему дорого.