Личное: Удавалось сохранять устойчивость

29.08.2020, 20:40, Разное

Давайте теперь посмотрим, как ведут себя женщины-нерыбы.

В самом начале истории автор – рыба, потом ведет себя как нерыба, а в конце опять начинает немного шататься в рыбу.

Давайте сравним.

goodnotenought

Уважаемая Эволюция!

Надеюсь на разбор. Ранее писала в рубрику, но тогда письмо не опубликовали. А ситуация продолжает развиваться, и мне все сложнее понимать, как себя в ней вести.

Восемь месяцев назад я влюбилась в К., влюбилась очень неосмотрительно и совершенно безумно. Тогда я была замужем за Д. и формально до сих пор остаюсь. С Д. у нас всегда были хорошие отношения, и муж мой был и остается очень хорошим, и это, наверно, усугубляет мое нынешнее положение.

С К. закрутилось очень стремительно. Он был напорист, влюблен, я вообще мне начало казаться, что это судьба. В какой-то мере это была именно она, потому что я забеременела. Отцом мог быть только К. Сомнений у меня, к сожалению, не было.

Я рассказала К., он предложил избиваться от ребенка и продолжить отношения. Из семьи, где у него оказалось двое детей (до этого говорил, что один), он уходить был не готов. Я сказала, что тогда нам лучше расстаться, от него я ничего не хочу, ребенка оставляю.

Он просил, чтобы я соврала мужу и сделала вид, что это ребенок Д. Я отказалась, сказала, что мужа очень уважаю, и такого он точно не заслужил. Каким-то образом разговор дошел до того, что К. сказал, что уверен, что это я сейчас такая смелая, а потом буду с него трясти денег (он довольно обеспечен). Я ответила, что лучше сдохну, но у него ничего не попрошу. И ушла.

(Вот на этом этапе она начинает себя вести как нерыба. До этого ее как рыбу потоком унесло в отношения с женатым)

Мужу все рассказала. Он съехал в нашу вторую квартиру. Я осталась с сыном, но мы продолжали с Д. общаться по вопросам ребенка. Д. регулярно приезжал к нам. Я была приветлива и предупредительна, шла навстречу во всех вопросах – во многом из-за чувства вины. Но отношения я никак не пыталась восстанавливать, о случившимся не говорила, только по делу. Если Д. приезжал после работы, всегда готовила ему ужин, потому что он редко успевает поесть днем. Оставляла еду, общаться с ребенком не мешала.

(Ну вот она накосячила с этой своей изменой, ребенка решила оставить, мужу врать не стала. Ведет себя сейчас как самостоятельная женщина, понимающая, что муж хочет общаться со своим сыном, и сын с ним, и никто из близких не должен страдать из-за того, что ее унесла страсть, и из-за того, что лично она решила родить еще одного ребенка. Это установка нерыбы. Рапаны же убеждены, что за них в отношениях несут ответственность все)

Параллельно я готовилась к тому, что окажусь в декрете на полном самообеспечении с двумя детьми. На работе меня ценят – договорилась о том, что часть обязанностей смогу выполнять удаленно, потом буду выходить в офис по необходимости. Мне при таком графике согласовали полностью устраивающую меня зарплату, в финансовом плане я успокоилась. Плюс взяла несколько удаленных проектов, чтобы накопить финансовую подушку.

(Она относится к будущему ребенку не так как женщины-рапаны. Это не нагрузка, за которую ее все должны, не щипцы, которыми она будет тянуть из отца деньги и внимание, не жертва, которую она приносит в ожидании награды. Она относится к этому как к трудному, но важному и приятному собственному делу – рождению нового ребенка)

Мне было важно сохранить няню, которая у нас работала. К ней очень привязался сын, и было бы неправильно подвергать его дополнительному стрессу.

Несколько месяцев, пока я разбиралась с финансами, прошли незаметно. Я погрузилась в работу, и сначала даже не очень осознавала, что Д. начал все больше времени снова проводить с нами. Когда начался карантин попросил переехать на время обратно. Я сказала, что хотела бы увести ребенка на дачу к моим родителям (они ничего не знали о нашем разладе), потому что там будет возможность гулять на свежем воздухе. Он может поехать с нами, но нам придется жить втроем в одной комнате. Он ответил, что согласен.

На даче было классно. Я готовила разные тематические ужины на всю семью. Д. жарил шашлыки, топил баню, ездил с ребенком на велике. В общем, летние каникулы. Как-то Д. выпил вина и признался, что до сих пор любит, что хочет быть вместе, и добавил, что я делаю его счастливым.

(То, что произошло, было почти неизбежно. Как не любить такую женщину? При всей даже обиде на нее за измену)

Я ответила, что тоже его люблю, но время покажет, захочет ли он со мной остаться.

(Здесь она ответила вроде и с достоинством, но не удержалась и достала щипцы про время. Не почувствовала, что это щипцы, но это они. Как надо было ответить?)

После окончания карантина Д. вернулся жить к нам. Он начал очень заботится обо мне, помогать с ребенком, когда видит, что я устала. Я в ответ старалась как можно меньше пользоваться его помощью, только в крайних случаях, когда у меня был слишком большой тонус и надо было отлежаться несколько дней. Но после этого организовала нам на троих путешествие-отпуск по соседнему региону России. Забронировала прикольные отели, домики, кучу активностей. Д. в отпуске начал меня обнимать, целовать, а в один из вечеров мы снова стали спать вместе.

Но при этом мы не говорили и не говорим о случившемся, я тему не поднимаю, потому что не знаю, как говорить и что обсуждать. Я чувствую вину, но я готова была принять любое его решение относительно нашего будущего. А вот жить всю жизнь виноватой не хочу. Но мне кажется, что рано или поздно он может взорваться. Один раз спросил: где сейчас отец ребенка? Я ответила, что не знаю и не интересуюсь, что тогда выбрала растить ребенка самостоятельно.

(Вот здесь она начинает штурманить будущее и постепенно расшатывать опоры, которые до этого у нее были вполне хороши. До этого она спокойно относилась к тому, что мужу не нужна она с чужим ребенком после измены ему. Принимала это как нормальный факт. Теперь ей захотелось верить, что все будет гладко, и сразу же возник страх, а вдруг она будет жить виноватой, а вдруг муж будет припоминать. Из-за штурманства начинает расти зеленый виноград – а надо ли это ей. И все это расшатывает ее с двух сторон. Как надо воспринимать ситуацию?)

С Д. мы сейчас живем вместе, как муж и жена, и как будто ждем общего ребенка. В общем-то все так и думают. Про К. я в подробностях никому не говорила, только в общих чертах одной подруге, но как про поклонника. Никаких интимных подробностей никто не знает.

(Это очень хорошо. Держать рот на замке очень полезно, особенно в таких скользких и опасных ситуациях как измена мужу)

К. после нашего последнего разговора проявлялся только в соцсетях, отвечая смайликами на мои сториз. И эти смайлики меня разозлили. Я чувствовала к нему что-то важное, не знаю, как объяснить, а теперь это важное сводится к смайликам. Противно. Это даже не противно, оскорбительно. К тому же у меня уже был виден живот, и я подумала, что К. может воспринять мои фото с животом, как щипцы, как будто я хочу от него каких-то действий. И я его заблокировала в соцсетях. Наверно, месяца через 3-4 после нашего последнего разговора. Соответственно, до последнего момента я ничего о нем не знала.

(Здесь она немного выходит из границ, ей бы побольше уважения к К. Он ведь тоже пострадавший. Хотел гульнуть без обязательств от жены, а получил нового ребенка, который будет расти без него. Он тоже жертва обстоятельств. Меньше, чем ее муж, но тоже. Но заблокировала его она скорее правильно, чем нет. Еще хорошо бы в такой ситуации поменьше публичных фото с животом)

А тут недавно увидела его на улице. Шла на массаж, и буквально спиной почувствовала что-то. Поворачиваюсь – он идет. Я быстро свернула за угол, так, чтобы меня не было видно. Дальше пошла на массаж. Выхожу, а К. меня ждет на улице. Сказал, что хочет участвовать в жизни ребенка. Я ответила, что ошиблась тогда, ребенок к нему не имеет никакого отношения. Хотела быть с ним, и не придумала ничего лучше, чем соврать, что это его. К., естественно, взбесился. Я попросила прощения и быстро ушла.

(Она правильно ответила. Так и нужно отвечать в подобных случаях)

Он начал писать, что я вру, что он знает, что это его ребенок. Видел мое состояние, когда я признавалась ему. Я ответила, что мне нельзя волноваться, и попросила больше не писать, что сказала ему все, что ему нужно знать.

На самом деле я понимаю, что о К. даже думать не надо, хотя до сих пор реагирую на него, внутри все горит. Никакого общения я с ним поддерживать, конечно, не буду.

Но я смотрю на Д., и мне кажется, что и тут ничего хорошего не выйдет. Не из-за него, из-за меня! Боюсь, когда он говорил, что я делаю его счастливым, он очень ошибался. И лучше все закончить, чтобы не портить ему жизнь. Он ведь очень хороший! Скоро родится ребенок, и Д. придется его принять, если мы будем оставаться вместе. Я даже не об официальном отцовстве, а о бытовом. Но иначе вчетвером жить вместе будет невозможно. А о таком его просить я не могу. Более того, боюсь, что он сам на это решится, и тогда я не знаю, что мне нужно будет сделать, чтобы все компенсировать.

(Понесло ее в штурманство. Надевает колпачок на мужа и хочет его спасать от себя. На самом деле получатся щипцы, он будет доказывать, что хочет быть с ней, и пока будет доказывать, ее значимость упадет. Все что здесь нужно делать – это постараться снять с него всякие обязательства и нагрузку в быту с ребенком. Вести себя так, что это ваш ребенок, а не его, ваши обязанности, а его только удовольствие от ребенка, всякие мимими или гулигули. Он сам захочет больше вкладываться, когда привяжется к ребенку и полюбит его, а это произойдет, если вы будете вместе. Отец не тот кто зачал, а тот кто воспитывает. Он и получает любовь ребенка и влияние на него. Не думайте слишком много за других, опирайтесь на себя. Если К. будет вас активно преследовать, расскажите мужу, посоветуйтесь, что делать, скажите, что не хотели бы никакого общения с К, обязательно скройте всякое “горю, шатает”. А лучше избавьтесь от этого. Нечему там гореть, кроме мусора в шкатулке)

До этого мне удавалось как-то сохранять устойчивость, а сейчас у меня начинается паника. Помогите, пожалуйста.