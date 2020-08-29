 

Обстрел соратников Кивы. Под стражу отправили первых пять подозреваемых

29.08.2020, 20:29, Новости дня

29 августа Киевский райсуд Харькова отправил под арест пятерых человек, подозреваемых в произошедшем возле Люботина Харьковской области нападении на микроавтобус с членами организации “Патриоты – За жизнь” нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильи Кивы.

Об этом агентству УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

“Избрана мера пресечения пяти подозреваемым – содержание под стражей в течение 60 суток без права залога, все они из Днепра. Еще продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения другим подозреваемым”, – сказал он.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”. Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены “Национального корпуса” и полка “Азов”.

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации “Патриоты – За жизнь”.

В “Национальном корпусе” заявили, что ни они, ни полк “Азов” не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за “причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков”.

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. Часть из них также задержали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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