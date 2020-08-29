 

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября

29.08.2020, 20:29, Новости дня

29 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3963, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн уже с 1 сентября. Об этом проинформировали в Офисе президента Украины.

Инициатором закона был именно глава государства. 6 августа он подал его проект в Верховную Раду.

Законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, был принят народными депутатами 25 августа на внеочередной сессии.

29 августа принятый Верховной Радой документ подписал ее спикер Дмитрий Разумков.

28 июля Государственная служба статистики проинформировала, что в Украине выросла официальная средняя зарплата: средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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