Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования

29.08.2020, 20:23, Разное

Дипломатические представители четырех государств

возвестили, что осуждают насилие и угрозы белорусских военных в отношении

граждан, они выразили солидарность жертвам жестокого обращения и соболезнования

семьям погибших.

Западные страны призвали Александра Лукашенко прекратить

применение силы против демонстрантов, освободить тех, кто задержан

несправедливо, а также прекратить запугивание и преследование граждан в

политических целях. Дипломаты подчеркнули, что поражены ходом демонстраций и бесчеловечным

отношением силовиков к протестантам.

“Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные

обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы

ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых

преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к

ответственности.”, – объявил Запад. По мнению Евросоюза, США,

Великобритании и Швейцарии только при выполнении их наставлений получится

урегулировать политический конфликт мирно.

Заявление западных стран опубликовано на сайте

представительства Евросоюза в Минске. Запад дал понять, что разделяет взгляды белорусского народа, который

хочет, чтобы в стране проводились свободные и честные выборы. Пока Александр

Лукашенко не прокомментировал документ иностранных коллег.