 

Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования

29.08.2020, 20:23, Разное

Дипломатические представители четырех государств
возвестили, что осуждают насилие и угрозы белорусских военных в отношении
граждан, они выразили солидарность жертвам жестокого обращения и соболезнования
семьям погибших.

Западные страны призвали Александра Лукашенко прекратить
применение силы против демонстрантов, освободить тех, кто задержан
несправедливо, а также прекратить запугивание и преследование граждан в
политических целях. Дипломаты подчеркнули, что поражены ходом демонстраций и бесчеловечным
отношением силовиков к протестантам.

“Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные
обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы
ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых
преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к
ответственности.”, – объявил Запад. По мнению Евросоюза, США,
Великобритании и Швейцарии только при выполнении их наставлений получится
урегулировать политический конфликт мирно.

Заявление западных стран опубликовано на сайте
представительства Евросоюза в Минске. Запад дал понять, что разделяет взгляды белорусского народа, который
хочет, чтобы в стране проводились свободные и честные выборы. Пока Александр
Лукашенко не прокомментировал документ иностранных коллег.



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