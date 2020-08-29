В Сыктывкаре представили сиквел фильма “Шугалей” о работе социолога в ливийской тюрьме

29.08.2020, 20:23, Разное

Релиз второй части фильма представил

исполнитель главной роли Кирилл Полухин вместе с коллегами по съемочному цеху.

Напомним, первый фильм снимали в крайне сжатые сроки – меньше, чем за год. После выхода в онлайн-прокат его перевели на арабский и английский, чтобы охватить максимально широкую аудиторию.

По мнению кинокритиков, скорость съемок нисколько не повлияла на итоговый результат. Даже наоборот – фильм приятно удивляет поразительными спецэффектами и незабываемой игрой профессиональных актеров. Особенно зрителям полюбилась живая игра Кирилла Полухина.

В сиквеле Максим Шугалей,

несмотря на смертельный риск, продолжает собирать данные о нелегитимном

правительстве и Ливии в целом.

“Шугалей” был снят на основе событий

из реальной жизни социологов. Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по

приглашению местных властей. В ходе работы россиянам удалось раскрыть тайны, разглашения

которых боится нелегитимное правительство. Это стало причиной того, что их

схватили и поместили в частную тюрьму “Митига”. До сих пор родным и близким о

жизни россиян в плену практически ничего не известно.

Дилогия призвана обратить

внимание общественности на пленных соотечественников, рассказать их историю

всему миру. Только благодаря общественному резонансу мы сможем помочь Максиму и

Самеру вернуться домой.