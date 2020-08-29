 

В Сыктывкаре представили сиквел фильма “Шугалей” о работе социолога в ливийской тюрьме

29.08.2020, 20:23, Разное

Релиз второй части фильма представил
исполнитель главной роли Кирилл Полухин вместе с коллегами по съемочному цеху.

Напомним, первый фильм снимали в крайне сжатые сроки – меньше, чем за год. После выхода в онлайн-прокат его перевели на арабский и английский, чтобы охватить максимально широкую аудиторию.

По мнению кинокритиков, скорость съемок нисколько не повлияла на итоговый результат. Даже наоборот – фильм приятно удивляет поразительными спецэффектами и незабываемой игрой профессиональных актеров. Особенно зрителям полюбилась живая игра Кирилла Полухина.

В сиквеле Максим Шугалей,
несмотря на смертельный риск, продолжает собирать данные о нелегитимном
правительстве и Ливии в целом.

“Шугалей” был снят на основе событий
из реальной жизни социологов. Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию по
приглашению местных властей. В ходе работы россиянам удалось раскрыть тайны, разглашения
которых боится нелегитимное правительство. Это стало причиной того, что их
схватили и поместили в частную тюрьму “Митига”. До сих пор родным и близким о
жизни россиян в плену практически ничего не известно.

Дилогия призвана обратить
внимание общественности на пленных соотечественников, рассказать их историю
всему миру. Только благодаря общественному резонансу мы сможем помочь Максиму и
Самеру вернуться домой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Турция провела тестирование С-400

20.08 / Дмитрий Исхаков рассказал, что сделал со снимками Полины Гагариной после расставания

09.08 / “Мы ухаживаем за собой”: Наталья Бочкарёва раскрыла секрет привлекательности русских женщин

02.08 / Личное: Инвестировала в станок!

26.07 / Мнение: Монетизация “сибиряков”

28.07 / Мнение: Новый враг

16.08 / Мнение: Стендаль был безымянным

12.07 / Мнение: У МакКлоски изъяли оружие: они беззащитны

29.08 / В Porsche рассматривают возможность выпуска модели Panamera Coupe

13.07 / OnePlus намерена выпустить еще один бюджетный смартфон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска