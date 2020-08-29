Мнение: В основном мирный протест

29.08.2020, 20:20, Разное

О неочевидных последствиях поддержки Демократической партией погромов в американских городах.

Поддержка демократами BLM может иметь неприятные последствия

Анархия, вызванная движением Black Lives Matter, дала кампании Дональда Трампа импульс, которого ей до сих пор не хватало

Движение Black Lives Matter может потопить демократов и обеспечить переизбрание Дональда Трампа. Если бы я сделал это заявление несколько недель назад, вы бы сочли меня сумасшедшим. После убийства полицией Джорджа Флойда 25 мая мир пришел в ужас. Демократическая партия заработала значительную политическую прибыль в результате последовавших за этим массовых и широкомасштабных протестов и беспорядков. Джо Байден, тогда еще предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии, и его главные союзники твердо присоединились к BLM. Они повторили лозунги BLM, встали на колени, потребовали радикальных перемен – и тогда количество голосов за них резко возросло.

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Однако сейчас приближается конец августа, беспорядки не прекратились, и поддержка BLM демократами начинает выглядеть как колоссальная ошибка. Каждую ночь по всей Америке автомобили и магазины разбиваются или поджигаются, а собственность покрывается граффити с надписью "BLM". Наиболее пострадавшие районы в таких городах, как Портленд, Орегон или Сиэтл, Вашингтон, теперь напоминают зоны боевых действий.

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У американских избирателей вызывают отвращение видео, в которых полиция убивает чернокожих граждан. Но они также все больше испытывают отвращение к бесконечным изображениям кровавых погромов, и их беспокоит радикальная болтовня BLM, которую высокопоставленные демократы, похоже, слишком стремятся повторить. Каждый здравомыслящий человек согласен с тем, что черные жизни имеют значение, но другой громкий слоган BLM, Defund the Police, начинает звучать как безумие, когда количество убийств растет, а маньяки используют беззаконие (lawlessness). Представители BLM часто поощряют насилие, угрожая все сжечь, если они не получат желаемого.

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Избиратели считают это отталкивающим (off-putting). Новое интересное исследование Civiqs показывает, что сразу же после смерти Флойда поддержка BLM резко возросла среди белых людей, не получивших высшего образования, в таких критически важных штатах, где проводятся избирательные кампании, как Огайо, Пенсильвания и Мичиган. К концу июля большинство тех же избирателей заявили, что выступают против движения BLM.

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Помните: каждый случай насилия, который осуждает Дональд Трамп, происходил во время его срока. Под его руководством. Во время его президентства.

– Джо Байден (@JoeBiden) 28 августа 2020 г.

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На этой неделе Байден наконец-то отправился в Твиттер, чтобы сказать, что "поджоги – это не протест, это ненужное насилие". Но это прозвучало слишком поздно.

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В 1972 году Ричард Никсон, президент, которого любили меньше, чем, возможно, даже Дональда Трампа, сумел выиграть свой второй срок с огромным перевесом, проведя кампанию против преступности и социального разложения. Кто знает, что произойдет в этом безумном году, но широко распространенное ощущение анархии BLM дало кампании Трампа импульс, которого ей до сих пор не хватало.

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Беспорядки BLM также подтвердили другой важный республиканский тезис: восприятие СМИ того, что происходит в Америке, безнадежно искажено их левыми взглядами и их отвращением к Дональду Трампу.

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Репортер CNN сообщает о горящем здании в Кеноша с подписью под картинкой "Жаркие, но в основном мирные протесты после полицейской стрельбы". Нет, действительно.

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– Daily Caller (@DailyCaller) 27 августа 2020 г.

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На выходных вышел тревожный ролик, в котором полицейский стреляет в чернокожего Джейкоба Блейка в Кеноша, штат Висконсин. Репортер CNN, освещавший беспорядки, был заснят стоящим перед бушующим уличным огнем, а подпись на экране под ним называла протесты "в основном мирными".

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Люди не глупы. Демократы могли усвоить старый урок на собственном горьком опыте. Не играйте с огнем. Вы можете обжечься.

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Фредди Грей, редактор Spectator USA

https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/08/28/democrats-embrace-blm-may-monumentally-backfire/ – цинк

В последние недели рейтинг Трампа снова попер вверх, как раз по причине усталости американского общества от бесконечных погромов и беспорядков, которые не приводят к чему-то конкретному, но разрушают привычный образ жизни, пока что в локальном масштабе.

Тут можно лишь пожелать Демократической партии не останавливаться.

Ну а Трамп, если правильно разыграет свои карты, может рассчитывать на поддержку рассерженных обывателей из молчаливого неопределившегося большинства, которые требуют "навести порядок".

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Восхваления стрелка из Кеноши распространяются в Facebook несмотря на запрет



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Призыв по сбору средств для 17-летнего Кайла Риттенхауса был распространен в Facebook 17700 раз группами с более чем 3,9 млн последователей.

Сбор средств, сообщения поддержки и поздравительные мемы для предполагаемого массового убийцы из Кеноша, штат Висконсин, широко распространяются в Facebook и Instagram, несмотря на заверения компании в среду, что она работает над соблюдением своей политики запрета контента, который "хвалит, поддерживает или представляет" массовых убийц.

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Согласно данным CrowdTangle, инструмента анализа данных, принадлежащего Facebook, только один из призывов по сбору средств для 17-летнего Кайла Риттенхауса был опубликован более 17700 раз в Facebook 291 публичной группой и страницами с более чем 3,9 млн подписчиков. Второй сбор средств собрал 1698 акций на этой платформе, в том числе 17 дополнительных страниц и групп с еще почти 400 000 подписчиков.

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Facebook назвал стрельбу в Кеноша "массовой стрельбой" – определение, которое накладывает запрет на похвалы, поддержку или изображение массового стрелка или самого убийства, заявил в среду официальный представитель компании. Тем не менее, согласно анализу данных CrowdTangle, проведенного Guardian, такие сообщения продолжают широко распространяться на платформе.

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Сотни сообщений и мемов в Facebook с фразами "Освободите Кайла" или "Освободите Кайла Риттенхауса" по состоянию на утро четверга собрали более 70 000 репостов. Многие из постов включают кадры из видеороликов, на которых Риттенхаус несет свою штурмовую винтовку до, во время и после стрельбы. В одном меме, опубликованном в среду днем на странице "Все о Трампе 2020", у которой более 32 000 подписчиков, Риттенхаус запечатлен с поднятой рукой и подписью: "3 коммуняками меньше".

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Десятки подобных мемов "Free Kyle" также получили значительную поддержку в Instagram, где их употребили почти 60 000 раз. Хэштеги Instagram #KyleRittenhouseIsAHero и #KyleRittenhouseDidNothingWrong сопроводили сотни постов про стрелка.

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Сборы средств, которыми поделились в Facebook, были удалены платформами по сбору средств, на которых они были запущены, Fundly и GoFundMe соответственно, но многие посты, дающие ссылку на них вместе с сообщениями в поддержку Риттенхауса, остаются в сети Facebook. Сборы средств, в основном, разделялись группами и страницами с темами в поддержку Дональда Трампа, против Джо Байдена и в поддержку оружия или ополчения. Одна заметная группа, которая поделилась этим, была одной из крупнейших групп противников вакцинации в Facebook.

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CrowdTangle включает данные только с публичных страниц и групп, поэтому при анализе не учитывается контент, который может распространяться в частных группах или среди отдельных пользователей.

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Некоторые из тех, кто публикует контент в поддержку Риттенхауса, похоже, знали о запрете Facebook на контент, восхваляющий или поддерживающий массовые убийства. Некоторые пользователи пытаются размыть формулировки в своих мемах, чтобы обойти системы искусственного интеллекта Facebook; другие используют слова об угрозе цензуры, чтобы побудить к более широкому распространению материалов о стрелке.

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В четверг утром Джошуа Фейерштейн, евангелический христианин, влиятельный в социальных сетях, поделился мемом с фотографией Риттенхауса со слоганом: "Я стою вместе с Кайлом Риттенхаусом". Фейерштейн написал своим 2,6 миллионам поклонникам "ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТИМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ СНОВА ЭТО УДАЛЯТ!". Его поклонники ответили, поделившись изображением более 3700 раз примерно за два часа, до того как изображение было удалено.

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Мадихха Ахусаин, специальный советник "Защитников мусульман от антимусульманского фанатизма", заявил: "Прежде чем вооруженные фанатики еще больше будут угрожать людям и не погибнут еще какие-нибудь люди, Facebook должен наконец взять на себя ответственность за тот ужас, который он продолжает создавать, и помешать ополченцам и группам ненависти использовать свои платформы для организации ненависти".

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Генри Фернандес, старший научный сотрудник Центра американского прогресса, сказал: "Facebook должен гарантировать, что его event pages не будут использоваться для убийства людей. Если он не может этого сделать, он должен вообще отказаться от event pages".

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Facebook не сразу ответил на многочисленные запросы о комментариях. Брайан Фишман, глава отдела Facebook по борьбе с терроризмом и опасными организациями, заявил в своей ветке в Twitter, что компания "все еще усиливает меры" в отношении своей новой политики в отношении ополченцев и других групп, связанных с насилием. Фишман также сказал, что на посты Риттенхауса не было жалоб до стрельбы, и что компания не нашла никаких доказательств того, что Риттенхаус следил за страницей милиции Кеноша или был приглашен на их мероприятие.

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Он добавил: "У нас было слишком много таких трагедий, как в Кеноша. Такие компании, как Facebook, обязаны внимательно изучить влияние онлайн-контента на такое насилие и принять меры, чтобы остановить его".

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Усилия компании, занимающейся социальными сетями, по удалению постов в поддержку Риттенхауса, вероятно, осложняются поведением правых СМИ. Ведущий Fox News Такер Карлсон оправдал действия Риттенхауса в среду, но не стал хвалить предполагаемого убийцу. Facebook уже давно подвергается обвинениям со стороны республиканских политиков и правых изданий в антиконсервативной предвзятости. Если американские правые выберут Риттенхауса в качестве своего знамени (cause célèbre), Facebook может быть вынужден выбрать чью-то сторону.

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https://pluto9999.livejournal.com/173259.html – цинк

Facebook уже выбрал свою сторону и эта сторона Демократической партии.

Поклонников Трампа если что и ждет, так это новые акты цензуры. И это касается не только Facebook.