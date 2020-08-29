В Porsche рассматривают возможность выпуска модели Panamera Coupe

29.08.2020, 20:17, Разное

В автомобилестроительной компании Porsche рассматривают возможность выпуска новой модели Panamera Coupe. Пока это предложение находится лишь на стадии рассмотрения и совет директоров не одобрил столь радикальные изменения.

Именно поэтому эксперты автомобильного рынка не надеются увидеть или даже услышать о начале разработки автомобиля в ближайшие три года. Именно столько времени потребуется с момента одобрения изменений до непосредственной поставки транспортных средств к дилеру. Несмотря на это, в Porsche не исключают варианта, что со следующим обновлением Panamera мир увидит двухдверную генерацию. Это позволило бы компании заметно увеличить свои продажи за счёт более компактного и спортивного фастбэека. Также выпуск двухдверной версии позволит составить конкуренцию Mercedes-Benz SL и BMW 8-Series.

Официальные представители Porsche отметили, что совет директоров пока не определился в целесообразности изменения модельного ряда. Всё дело в том, что у корпорации уже есть двухдверная спортивная линейка 911, которая не обладает вместительностью Panamera и проигрывает по части комфорта, но даже в этом случае остаётся очень востребованной.