Актера Певцова положили в больницу с воспалением легких
29.08.2020, 20:08, Новости дня
Актер Дмитрий Певцов попал в больницу в Коммунарке с воспалением легких, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«У Певцова воспаление легких, и я положил его в Коммунарку. Но коронавируса у него нет – тест дал отрицательный результат», – сказал РИА «Новости» Варшавер.
Театр «Ленком» из-за болезни Певцова вместо спектакля Марка Захарова «Капкан» откроет новый сезон спектаклем «Ва-банк».
Ранее телеведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова попала в больницу, ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.
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