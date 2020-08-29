Актера Певцова положили в больницу с воспалением легких

29.08.2020, 20:08, Новости дня

Актер Дмитрий Певцов попал в больницу в Коммунарке с воспалением легких, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«У Певцова воспаление легких, и я положил его в Коммунарку. Но коронавируса у него нет – тест дал отрицательный результат», – сказал РИА «Новости» Варшавер.

Театр «Ленком» из-за болезни Певцова вместо спектакля Марка Захарова «Капкан» откроет новый сезон спектаклем «Ва-банк».

Ранее телеведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова попала в больницу, ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.