Зеленский подвергся критике со стороны украинской певицы Оксаны Мухи

29.08.2020, 19:53, Разное

Шоу, организованное командой президента Украины на День независимости, вызвало возмущение у многих граждан страны. Подвергся критике Владимир Зеленский и со стороны украинских артистов, так певица Оксана Муха мероприятие плохо организованным.

Праздничное шоу, проведенное на Софиевской площади в Киеве, вызвало бурю негодования. Устроителей праздника ругали в соцсетях и СМИ за плохой подбор репертуара, многие песни в котором были слишком легкомысленны для государственного праздника, неуместную, по мнению критиков, фривольность мероприятия, и другие факторы. Так, негативно было воспринято попурри украинских эстрадных хитов разных лет с 1991 года в исполнении звезд современности. В соцсетях люди возмущались как нарядами артистов, так и выбранными шлягерами.

Свою долю возмущения действиями власти страны внесла и певица Оксана Муха, ставшей популярной в Украине после победы на песенном шоу «Голос страны». Артистка заявила, что недовольна организацией концерта, а также звучащими в праздничной подборке русскоязычными хитами. Исполнительница выразила мнение, что именно такие шаги ведут к расколу государства. Также не понравилось Оксане Мухе оформление места проведения торжеств. Из-за стилизированной к празднику расцветки покрытия площади получилось, будто президент топчется ногами по национальному флагу. При этом русский язык вокалистка и вовсе не хотела бы слышать с украинской сцены.

Как высказался один из депутатов Верховной Рады Украины, русскоязычный репертуар на Дне независимости Украины продемонстрировал наличие у Зеленского так называемого «комплекса малоросса». Отметим, что ранее вышеупомянутое попурри вызвало возмущение артистов, чьи песни были в нем использованы. Оказалось, что никто из них не давал разрешения на это, хотя, как пишет «Инфореактор», по украинским законам для такого рода мероприятий и использовании в компиляции оно не требуется.