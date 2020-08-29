Мнение: Тетя Люда

29.08.2020, 19:50, Разное

(еще из серии Рассказы моей мамы)

Мама мне обычно рассказывала про своих подружек, которые часто гостили у нас дома. Про одну из них – чопорную по старосветски “тетю Люду” (как я ее называл) она как-то обмолвилась, что из-за нее однажды пережила едва ли не самый большой ужас в своей жизни. Я, тогда подросток, удивился: тетя Люда – маленькая, сухенькая, тихая, всегда как бы чуть пришибленная; как она могла так сильно напугать мою боевитую маму?! (мама не любила всякие гороскопы, но по одному из них выходило, что она “дракон”, и вот этот образ ей нравился).

А дело было, оказывается, так. Еще когда маме было лет 30, она часто ездила от своего института в командировки, и так уж сложилось, что в напарницы ей обычно доставалась эта самая Люда, ее коллега-инженер. Люда, говорит мама, была хорошая – очень интеллигентная, образованная, начитанная, с ней иной раз было приятно поговорить – но, боже, как же ужасно она ныла!

С Людой было невозможно – даже при всем свойственном маме терпении и добродушии. Люда ныла не энергично, не напористо – но зато нескончаемо и неостановимо, как осенний дождик моросит. Холодный дождик! Все ей было не так, все неудачно, погода навевала тоску, работа бессмысленна, словом, жизнь Люду откровенно не радовала, и она с этим смирилась, поэтому даже не жаловалась, а просто непрерывно КОНСТАТИРОВАЛА, насколько жизнь пуста, скучна и глупа. Была Люда при этом, как нетрудно догадаться, еще и убежденной старой девой.

Обычно мама воспринимала все эти “людкины сетования” спокойно – отшучивалась, подбадривала, пыталась отвлечь, просто думала о чем-то своем. Но однажды (они шли в это время в чужом городе, кажется, Питере, по какому-то широкому проспекту типа на обеденный перерыв) очередное людино нытьё про “пошлость и бессмысленность жизни” маму, наконец, достало – и она вдруг, неожиданно для себя, выдала затаенное и наболевшее:

– Слушай, Люда, ну в конце концов! Что ты все ноешь и ноешь?! Сколько ж можно? Ну не нравится тебе жизнь – так давно б покончила с ней! Это ж так просто!

Люда осеклась и смотрела на маму в ужасе своими козьими обреченными глазами. А мама совсем распалилась:

– И вообще – чего ты ждешь?! Вон, видишь – троллейбус едет! Давай шагни прямо под него – и всё! Он тебя переедет – и никаких больше проблем, и мне перестанешь надоедать. Что зря ныть? Не нравится – делай!

И вот тут, вспоминала мама: она еще не закончила тираду (а она бывала очень убедительна, потому что всегда вкладывала душу в свои слова) – а ее уже поразил ужас. Она подумала – а что, если эта клуша меня послушает?! Проезжавший навстречу троллейбус хорошо разогнался, а Люда как раз была ближе мамы к проезжей части… Что делать? – судорожные мысли. Схватить Люду за руку? Удержать? Но это будет как-то глупо и нелепо… Прошло несколько секунд, в течение которых мама была просто парализована и не знала, что делать.

Троллейбус промчался мимо, Люда слегка от мамы отшатнулась и смотрела на нее испуганно и одновременно осуждающе. Но замолчала, и до гостиницы они дошли уже молча, без привычного нытья.

Почему я это вспомнил? Люда недавно звонила – поздравляла меня с днем рождения. Так у нас заведено с незапамятных времен, еще с тех пор, как я только пошел в школу – она звонит мне раз в год. Раньше еще приезжала, когда могла – дарила какую-нибудь книжку. Сейчас уже не может – вся больная, ноги почти не ходят, уже пару лет сидит безвылазно в своей квартире. Она совершенно одинока, так и осталась старой девой – ей помогает соседка, носит продукты. Вот, успешно пережила эпидемию ковида. Теперь вместо покупки она мне просто советует книги, которые стоило бы прочесть.

А моя жизнелюбивая мама, которая умела радоваться всему и от кого никто в жизни не слышал ни единого слова жалобы – уже семь лет как умерла.