Найдены тела матросов с затонувшей на Рыбинском водохранилище баржи

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29.08.2020, 19:48, Новости дня

Найдено тело второго пропавшего после опрокидывания сухогруза на Рыбинском водохранилище матроса, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В пятницу на Рыбинском водохранилище затонула баржа, пятерых спасли, двое пропали без вести, передает РИА «Новости». Через некоторое время было найдено тело одного матроса, утром в субботу продолжились поиски второго.

«Поисковые работы были осложнены погодными условиями – высота волны на водохранилище достигала 1,5 метра. При этом водолазам пришлось обследовать дно на глубине от 16 до 20 метров в радиусе больше километра. Однако, несмотря на все трудности, поиск не прекращался и велся до тех пор, пока не был найден и второй пропавший человек. К сожалению, член экипажа обнаружен погибшим», – сказал Миронов.

Он принес соболезнования родственникам погибших, и отметил, что оба матроса были жителями Рыбинска.

Отмечается, что опрокидывание баржи произошло из-за течи. На борту находилось порядка 3 тыс. тонн металла, сейчас он весь ушел на дно водохранилища. Розлива топлива не допущено.

Судном владеет ОАО «Ярославский речной порт», его арендовало ООО «Судоходная компания «Карелкамень».



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