В Минске задержали молодого человека из колонны «Женского марша»
29.08.2020, 19:48, Новости дня
Правоохранители на митинге в Минске начали проводить точечные задержания участников «Женского марша», пишут СМИ со ссылкой на очевидцев.
Колонна «Женского марша» направляется в сторону площади Бангалор, передает «Интерфакс».
Был задержан молодой человек, который «отбился» от основной колонны, в соцсетях сообщили о двух других задержанных.
В субботу в Минске также начались митинги. Там собралась колонна из нескольких тысяч для проведения «Женского марша».
В четверг на площади Независимости митингующих вытесняли бойцы ОМОН, также к митингу несогласных присоединялись верующие. В пятницу на той же площади несколько десятков женщин построились в «цепь солидарности».
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