Совет оппозиции в Белоруссии призвал главу МВД «явиться с повинной»

29.08.2020, 19:48, Новости дня

Белорусская оппозиция призвала министра внутренних дел страны Юрия Карасева подать в отставку или «явиться с повинной», с таким заявлением выступила член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

«Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения [вы] взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения – мы все это видели. <…> И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта – вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», – цитирует Карасеву ТАСС.

По ее словам, другим «участникам событий» также можно «явиться с повинной». Она добавила, что «все свидетели преступлений по закону республики Беларусь обязаны сообщить об известном им преступлении».

Колесникова также прокомментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о конституции страны.

«Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он (Лукашенко) очень сильно боится. Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме конституции и, что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить», – сказала оппозиционер.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.