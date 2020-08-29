Экс-глава МИД Польши – в ЕС именно Варшава инициировала план помощи Белоруссии

29.08.2020, 19:30, Новости дня

На данный момент Польша единственная страна-член ЕС, которая активно реагирует на то, что происходит в соседней Белоруссии, уверен бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В интервью Telewizja Republika он объясняет, что ЕС предпринимает определённые шаги в белорусском направлении исключительно по польской инициативе, включая существенную финансовую поддержку.



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Приоритетом польской дипломатии по прежнему выступает увеличение военного присутствия CША и дальнейшая модернизация собственной армии. «Мы также должны стремиться к интеграции нашего региона Европы и следить за тем, что происходит на восток от нас», — сказал в беседе с Telewizja Republika бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский. «Польша есть и будет своего рода фланговым, пограничным государством ЕС и НАТО, ведь пока нет никаких перспектив расширения этих структур в восточном направлении», — объяснил политик.

На вопрос телеканала о том, действительно ли русские готовятся к военному вторжению в Белоруссию, бывший министр сказал, что Москве вовсе не нужно делать это открыто. Более того он упомянул негативный опыт военных действий против Украины. «Ведь в итоге дестабилизация Украины не вызвала большого пророссийского антимайдана, а наооборот привела к зарождению масштабного патриотического, проукраинского движения. Поэтому похоже, что сейчас Украина уже окончательно потеряна для России», — подчеркнул политик от партии «Право и справедливость».

Он рассказал, что в Белоруссии ситуация кардинальным образом иная, потому что там общество благоприятно настроено к россиянам, да и сама РФ пользуется большим признанием. «Я склонен предполагать, что Путин не хотел бы утратить это влияние. Но он мог бы сделать это путём открытого вмешательства, то есть введя армию, а это, в свою очередь, спровоцировало бы ряд критических ситуаций», — объяснил политик. «Я думаю, что Путин попытается умиротворить протесты с помощью самих белорусских сил, конечно при определённой поддержке специалистов, которые помогут режиму», — добавил он.

В беседе Ващиковский ясно подчеркнул, что на данный момент Польша единственное государство-член ЕС, которое активно реагирует на то, что происходит в Белоруссии. Именно по польской инициативе ЕС уже трижды поднимал этот вопрос. Более того, Польша создала программу поддержки состоящую из пяти пунктов, которую премьер-министр Матеуш Моравецкий недавно представил Европйескому парламенту. Эта программа рассчитана на сумму более €10 млн. Кроме того, ЕС выделил €3 миллионов на поддержку групп и людей, подвергавшихся репрессиям в Белорусии.

«Следовательно мы первая страна, если не единственная, у которой есть план поддержки и который уже воплощается в жизнь», — с гордостью заявил в беседе с Telewizja Republika бывший министр иностранных дел, евродепутат Польши Витольд Ващиковский.