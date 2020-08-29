Глава комитета начштабов США исключил вмешательство армии в выборы

29.08.2020, 19:30, Новости дня

Американские вооружённые силы не будут участвовать в урегулировании споров в случае неоднозначных итогов ноябрьских выборов президента. С таким предупреждением выступил председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. По словам генерала, подобные конфликты должны решаться судами и конгрессом, а не военными, передаёт CNN.



Reuters

Американские военные не будут играть роли в ноябрьских выборах и не станут помогать в урегулировании каких-либо диспутов в случае оспаривания результатов. С таким заявлением выступил самый высокопоставленный генерал США, глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, передаёт CNN.

«Конституция и законы США и штатов устанавливают процедуры проведения выборов и разрешения споров по результатам выборов … Я не считаю, что вооружённые силы США являются частью этого процесса», — отмечает Милли в своём ответном письме на запрос конгрессменов-демократов.

«Согласно закону, в случае возникновения разногласий по поводу некоторых аспектов голосования все споры должны разрешать суды и конгресс США, а не военные», — подчеркивает генерал в своём сообщении. По его словам, он глубоко убеждён в идее, что армия должна оставаться вне политики.

Ранее с идеей привлечь военных, если Дональд Трамп откажется покинуть пост после поражения на выборах, выступил основной конкурент действующего главы Белого дома Джо Байден. «Я обещаю. Я абсолютно уверен, что они (военные. — ИноТВ) выпроводят его из Белого дома очень быстро и ловко», — говорил бывший вице-президент в июньском интервью Daily Show.

Другие видные представители Демократической партии, в том числе Хиллари Клинтон, также выдвигали предположение, что Трамп может не уйти с должности добровольно, если результаты ноябрьских выборов окажутся неоднозначными. Сам президент неоднократно отказывался отвечать прямо на вопрос, примет ли он итоги голосования, напоминает CNN.

Опасения, что Трамп может не покинуть пост президента после проигрыша, побудили двух известных отставных офицеров Джона Нагла и Пола Инглинга написать открытое письмо Милли. В нём они призвали генерала принять участие в «разрешении спорных итогов».

«Если Дональд Трамп откажется покинуть пост по истечении конституционного срока, вооружённые силы Соединённых Штатов должны отстранить его силой. И вы должны отдать соответствующий приказ», — предложили два подполковника в отставке в своем послании Милли, вызвав недовольство в Пентагоне и среди гражданских экспертов.

Хотя в США результаты выборов неоднократно оспаривались, в том числе в 1876 и 2000 годах, противоречия удавалось урегулировать гражданским властям. Военные никогда не участвовали в решении этих конфликтов, обращает внимание CNN.

Споры о роли армии происходят на фоне растущего опасения о её политизированности во время обострившейся президентской кампании. Кроме того, высшее руководство вооружённых сил критикуют за то, что они позволяют втягивать себя в острые политические вопросы.

Сам Милли подвергался критике за то, что он появлялся в военной форме рядом с Трампом на площади Лафайет после разгона с её территории мирных демонстрантов. Позже генерал извинился за своё участие в процессии.

Трампа также обвиняли в политизации вооружённых сил. Он называл военное руководство «моими генералами» и использовал войска для выполнения спорных внутренних задач, в том числе контроля границ и подавления беспорядков на протестах, вызванных гибелью Джорджа Флойда, заключает CNN.