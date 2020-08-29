Сепаратистский лидер Южной Осетии отправил в отставку свое «правительство»

29.08.2020, 19:26, Новости дня

Сепаратистский лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов распустил «правительство» оккупированного региона, хотя участники проходящих в Цхинвали акций считают это недостаточным и требуют отставки генпрокурора Урузмага Джагаева.

С аналогичной просьбой к Бибилову 29 августа обратились 22 «депутата» так называемого парламента Южной Осетии. Отставка генпрокурора, по их словам, необходима «в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства». Протесты в Цхинвали начались после того как житель города Инал Джабиев, задержанный за попытку убийства «министра внутренних дел» оккупированного региона генерал-майора милиции Игоря Наниева, скончался в следственном изоляторе МВД, предположительно, в результате полученных побоев. Его доставили в больницу 28 августа уже в бессознательном состоянии с признаками насильственных травм.

После того как в знак протеста сотни людей вышли на центральную площадь Цхинвали, Бибилов отправил в отставку главу МВД, заявил о возбуждении дела в связи произошедшим, а также, что он берет под личный контроль расследование обстоятельств смерти Джабиева.

29 августа стало известно, что были задержаны восемь сотрудников местных правоохранительных органов по подозрению в причастности к гибели Джабиева.

29 августа из цхинвальского СИЗО были отпущены под подписку о невыезде Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов, которых вместе с погибшим Джабиевым ранее задержали по подозрению в нападении на главу местного МВД. При этом выяснилось, что Цховребов также избит и находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении больницы.

Согласно СМИ, активисты планируют проведение новых акций протеста.

Дело Татунашвили

Примечательно, что ранее, в феврале 2018 года в цхинвальском изоляторе скончался этнический грузин Арчил Татунашвили. Он был задержан представителями югоосетинского КГБ в своей родной деревне в Ахалгорском районе. Его обвинили в диверсионной деятельности.

Цхинвали утверждает, что причиной смерти была сердечная недостаточность, но согласно Тбилиси, Татунашвили умер в результате пыток.

По версии сепаратистов, Татунашвили оказал сопротивление оперативникам, и в результате применения физической силы со стороны силовиков упал, и скатился по ступеням лестницы. После этого, согласно Цхинвали, он был доставлен в местную больницу, где скончался спустя два часа от «сердечной недостаточности».

Сепаратисты передали тело Татунашвили грузинской стороне только спустя месяц после его смерти, а при передаче тела отсутствовали его внутренние органы. Как заявила грузинская сторона, в результате, было невозможно провести полноценную экспертизу и определить точную причину смерти Татунашвили.

Тбилиси возложил тогда ответственность за смерть Татунашвили на «Российскую Федерацию и оккупационный режим», хотя РФ заявила, что не несет ответственность за случившееся и обвинила Тбилиси в политизировании данной темы.

На данном этапе по обвинению в нарушении «границы Южной Осетии» в Цхинвальской тюрьме находятся три гражданина Грузии, проживающих на подконтрольной Тбилиси территории. Примечательно, что большинство из жителей сёл около линии разделения нарушают «границу» неоднократно, так как эти люди пользуются пастбищами, имеют земельные угодья и т.д. на территории, которая после российской оккупации, оказалась вне контроля Тбилиси.

Комментарии в Тбилиси

Представители правящей силы в Грузии заявили о грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях. Как отметил депутат от правящей «Грузинской Мечты» Рати Иотанамишвили, от беззакония в оккупированных Цхинвальском регионе и Абхазии «в

тяжелом положении» находятся как этнические грузины, так и этнические осетины и абхазы. Иотанамишвили заявил журналистам, что Тбилиси старается использовать международные форумы для оказания влияния на Россию.

Хотя в оппозиции считают, что грузинские власти недостаточно активны и что подобные случаи должны иметь гораздо более широкий резонанс.

«Правительство Южной Осетии никто ни о чем не спрашивает и не имеет решающего значения кто его будет возглавлять, так как там все решает Россия. Но грузинское правительство должно использовать такие моменты чтобы привлечь внимание международного сообщества к происходящему в оккупированных регионах и усилить международное давление на РФ», – считают в оппозиционной «Европейской Грузии».

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.