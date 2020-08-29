Трамп посетит районы Луизианы и Техаса, пострадавшие от урагана «Лаура»

29.08.2020, 19:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в субботу посещает районы побережья Мексиканского залива в Луизиане и Техасе, пострадавшие от урагана «Лаура», который оставил их без электричества и воды.

Четырнадцать человек погибли, когда в ночь на четверг через эту территорию прошел шторм четвертой категории. Более половины из них отравились угарным газом их-за неправильной эксплуатации электрогенераторов.

Сначала Трамп посетит город Лейк-Чарльз в Луизиане, серьезно пострадавший от «Лауры». Значительная часть населения города, где проживают около 80 тысяч человек, осталась без воды, сообщил департамент здравоохранения Луизианы.

Мэр Лейк-Чарльза Ник Хантер заявил, что водоочистные станции «серьезно пострадали», и сообщил, что не может назвать сроков восстановления подачи электроэнергии.

Трамп также посетит соседний Орандж, штат Техас – город с населением более 18 тысяч человек, расположенный в районе, где экономика зависит от химических предприятий. Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что этому району чрезвычайно повезло, когда «Лаура» немного повернула на восток, из-за чего не произошло «смертоносного» штормового нагона воды, который прогнозировали синоптики.

За день до поездки с целью оценки ущерба Трамп издал декларацию, объявляющую Луизиану зоной стихийного бедствия, что позволяет выделить федеральные средства пяти округам, оказавшимся на пути «Лауры».

После того как Международный профсоюз электриков приветствовал подключение почти 20 тысяч линейных рабочих к усилиям по восстановлению электроэнергии в районах, пострадавших от урагана, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден написал в Твиттере: «Во времена кризисов часто проявляются лучшие наши лучшие качества как американцев, и мы видим это прямо сейчас, после урагана "Лаура"».

«Спасибо всем нашим аварийно-спасательным службам, которые работают круглые сутки, чтобы помочь людям подняться на ноги», – добавил Байден.