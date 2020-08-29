 

В гостях у Джастина и Хейли Бибер: экскурсия по их новому особняку с десятью ванными комнатами

29.08.2020, 19:20, Разное

Джастин Бибер и Хейли Болдуин в 2018 году приобрели недвижимость в Канаде – у озера Пуслинч, самого большого в стране. В 2019-м пара совершила еще одну крупную покупку – приобрела особняк в Беверли-Хиллз. Сейчас стало известно о новой “растрате” звезд: как сообщает Daily Mail, Джастин и Хейли купили новый дом в элитном закрытом комплексе в Беверли-Хиллз. Его стоимость – 25,8 миллиона долларов.

Новое приобретение Биберов гораздо масштабнее предыдущего. Площадь особняка более тысячи квадратных метров, а всего участка – 2,5 акра. На территории есть бассейн, теннисный корт, беседка, качели и другие радости жизни. В самом особняке действительно есть, где разгуляться: он насчитывает семь спален и десять ванных комнат. Кроме того, здесь есть огромная кухня, домашний кинотеатр, библиотека, а в одной из спален даже имеется патио.

Поклонники Биберов уверены, что, купив новый дом, они быстро продадут другую недвижимость в Беверли-Хиллз. “Первый” семейный особняк Джастин выставил на продажу еще осенью прошлого года, причем, покупателя он искал через Instagram. Особняк 1930-х годов в Беверли-Хиллз Джастин и Хейли приобрели в начале 2019-го за 8,5 миллионов долларов. Только в апреле они завершили ремонт, а в октябре решили расстаться с ним. На площади особняка в 570 квадратных метров разместились 5 спален, 7 ванных комнат, домашний кинотеатр, винный погреб, библиотека, а на территории – не очень большой по голливудским меркам – бассейн и зона для барбекю. Полный фотоотчет дома изнутри и снаружи мы публиковали здесь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента

08.08 / Факультету журналистики МГУ присвоили имя Маргариты Симоньян

28.06 / Россия глазами Ги Зайера: как увидел сражение за Белгород немецкий солдат

25.08 / Самые богатые кланы России: в списке сменился лидер

10.08 / Forbes: Россия ускорила разработку беспилотника С-70 «Охотник»

26.07 / Вбросы западных ресурсов о России и “твиттерное право” не должны остаться безнаказанными

20.08 / Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников

03.07 / Спичка за миллиард

26.07 / Ковальчук раскрыла секрет вечной молодости

20.07 / 51-летняя фитнес-тренер поделилась простым секретом хорошей формы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска