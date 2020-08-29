В гостях у Джастина и Хейли Бибер: экскурсия по их новому особняку с десятью ванными комнатами

29.08.2020, 19:20, Разное

Джастин Бибер и Хейли Болдуин в 2018 году приобрели недвижимость в Канаде – у озера Пуслинч, самого большого в стране. В 2019-м пара совершила еще одну крупную покупку – приобрела особняк в Беверли-Хиллз. Сейчас стало известно о новой “растрате” звезд: как сообщает Daily Mail, Джастин и Хейли купили новый дом в элитном закрытом комплексе в Беверли-Хиллз. Его стоимость – 25,8 миллиона долларов.

Новое приобретение Биберов гораздо масштабнее предыдущего. Площадь особняка более тысячи квадратных метров, а всего участка – 2,5 акра. На территории есть бассейн, теннисный корт, беседка, качели и другие радости жизни. В самом особняке действительно есть, где разгуляться: он насчитывает семь спален и десять ванных комнат. Кроме того, здесь есть огромная кухня, домашний кинотеатр, библиотека, а в одной из спален даже имеется патио.

Поклонники Биберов уверены, что, купив новый дом, они быстро продадут другую недвижимость в Беверли-Хиллз. “Первый” семейный особняк Джастин выставил на продажу еще осенью прошлого года, причем, покупателя он искал через Instagram. Особняк 1930-х годов в Беверли-Хиллз Джастин и Хейли приобрели в начале 2019-го за 8,5 миллионов долларов. Только в апреле они завершили ремонт, а в октябре решили расстаться с ним. На площади особняка в 570 квадратных метров разместились 5 спален, 7 ванных комнат, домашний кинотеатр, винный погреб, библиотека, а на территории – не очень большой по голливудским меркам – бассейн и зона для барбекю. Полный фотоотчет дома изнутри и снаружи мы публиковали здесь.