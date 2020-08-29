Коронавирус в Белом доме: The Washington Post сообщило о заражении охранников Трампа

29.08.2020, 19:17, Разное

Издание The Washington Post сообщило о заражении коронавирусом в окружении высшего руководства Соединенных Штатов Америки. Как оказалось, Covid-19 достиг Белого дома, заболевание диагностировано у охранников президента Дональда Трампа.

Как сообщают американские СМИ, причиной тому могли стать многочисленные поездки Трампа внутри страны. Положительные тесты на наличие инфекции оказались у охранников президента. Сотрудники Секретной службы США всюду сопровождают главу государства, поэтому их заражение автоматически ставит под удар самого Дональда Трампа. После обнаруженных случаев инфицирования пятерых сотрудников безопасности пришлось госпитализировать. Остальные контактировавшие с главой государства были изолированы.

Отмечается, что все сотрудники в Белом доме регулярно проверяются на коронавирус, это уже не первые случаи выявления болезни. При этом The Washington Post напоминает, что о нецелесообразности поездок по стране постоянно говорят как врачи, так и некоторые политики. Однако ближайшее окружение президента, не смотря на заверения в серьезном отношении к мерам безопасности, до сих пор не перешли на иной режим работы. Это объясняется тем, что уже в ноябре 2020 года США ожидают очередные президентские выборы, и действующий глава Белого дома, как пишет «Ньюинформ», делает все, чтобы остаться на второй срок.