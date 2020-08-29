В Днепре в результате взрыва гранаты в автомобиле погиб мужчина

29.08.2020, 19:10, Новости дня

29 августа в Днепре в результате взрыва гранаты погиб 71-летний житель Солонянского района Днепропетровской области. Об этом проинформировала полиция области.

“Взрыв прогремел в припаркованном автомобиле. Незадолго до этого в него сел водитель. Происшествие произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице”, – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль ВАЗ-2106 изрешечен осколками извне, а в салоне находятся осколки стекол от дверей с правой стороны.

В полиции отметили, что мужчина погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами, на месте происшествия найдены “фрагменты магнитного сбора, кольцо и чека”.

“По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1. Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района. Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины”, – рассказали в полиции.