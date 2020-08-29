 

Мнение: Восемь законов интернета

29.08.2020, 19:08, Разное

1. Эффект Стрейзанд

Попытка убрать неприятное фото или факт из интернета приведёт к тому, что эта информация широко распространится.

2. Закон Мэрфи

Если вы оставите комментарий, исправляя кого-либо, в вашем комментарии непременно будет ошибка.

3. Закон Каннингема

Чтобы получить в интернете правильный ответ, нужно не задавать вопрос, а самому написать неправильный ответ. В комментарии придут эксперты, чтобы поправить вас.

4. Закон Ч.А.В.О.

Вопросы, на которые есть ответы в Ч.А.В.О. сайта, всё равно задаются как минимум раз в неделю.

5. Закон По

Существует точка, на которой сложно отличить экстремизм от сатиры на экстремизм.

6. Закон Армстронга

Чем дольше разговор идет без упоминания США, тем больше вероятность того, что американец внезапно поднимет тему высадки на Луну.

7. Теорема закрытия темы

Умные посты собирают меньше комментариев, чем глупые, так как оставляют меньше простора для высказываний. По-настоящему полный и подробный пост сводит дискуссию к нулю.

8. Константа Уодсворта

Первые 30% любого видео не содержат ценной информации.

PS. Законы общеизвестны, однако конкретно этот набор я взял из вот этого англоязычного источника: https://www.deviantart.com/iampuzzlr

Источник: Место для дискуссий



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