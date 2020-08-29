 

Грузия дала свое объяснение событиям в Южной Осетии

29.08.2020, 19:08, Новости дня

Аппарат госминистра Грузии по примирению, курирующий урегулирование конфликтов, объяснил напряженность в Южной Осетии, где в отставку отправлено правительство, «тяжелой гуманитарной ситуацией» на месте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении аппарата в субботу говорится о «глубокой озабоченности тяжелой гуманитарной ситуацией в Цхинвальском регионе, нарушении фундаментальных прав человека, включая право на жизнь».

Так Тбилиси отреагировал на смерть молодого цхинвальца, который ранее был задержан по подозрению в покушении на теперь уже бывшего главу МВД республики Игоря Наниева.

Госминистр Грузии призвал международных партнеров «продолжить оказывать давление на оккупационный режим, чтобы на оккупированных территориях (так Грузия называет Абхазию и Южную Осетию) прекратились факты нарушений прав человека».

В Тбилиси отметили, что смерть жителя Цхинвала говорит о «сложной обстановке безопасности» в Южной Осетии.

Тбилиси пообещал использовать собственные возможности для того, чтобы живущие в Южной Осетии чувствовали себя в безопасности и могли жить достойно, отмечается в заявлении.

Какие именно возможности, не уточняется, однако Грузия в последние годы реализует программу «Шаг к лучшему будущему», которая предоставляет абхазам и осетинам возможности в гуманитарной и экономической сферах, а также в области здравоохранения.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил газете ВЗГЛЯД, что «Грузия никак не сможет воспользоваться политическим кризисом в республике, а говорить о некой попытке взять «реванш» за августовские события 2008 года и вовсе не приходится. В Цхинвале и поселке Джава находится российская 4-я гвардейская военная база. Этих сил достаточно для полной защиты от внешней агрессии… Но в Тбилиси обязательно будут комментировать, что-то публиковать в соцсетях, а грузинские эксперты скажут «глубокомысленные слова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / В РФ создали образовательную программу по изобличению фейков

21.08 / США получили доступ к иракской нефти

23.08 / Зеленский: “на месте Лукашенко я бы провел новые выборы”

11.07 / В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

31.07 / В Конгресс США внесли резолюцию против переноса президентских выборов

21.07 / В ОП предложили ввести новую единовременную выплату пенсионерам

14.07 / За задержанного в Германии российского ди-джея внесли залог

25.08 / Роскосмос запланировал получить до ноября план реформы космической отрасли

19.08 / Расчеты С-400 и «Панцирь-С» провели стрельбы на Дальнем Востоке

09.07 / Путин анонсировал совещание по нацпроектам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска