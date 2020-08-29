Греция ответила Турции после угроз применения силы

29.08.2020, 19:08, Новости дня

Греция считает угрозы применения силы со стороны Турции противоречащими современной политической культуре и международному праву, сообщил греческий МИД.

«Беспрецедентное представление Турции о том, что она может угрожать своим соседним странам применением силы, когда они осуществляют свои законные права, противоречит современной политической культуре и основополагающим положениям международного права. Мы призываем Турцию осознать, что международное право и ценности, на которых построен современный международный порядок, обязательны для всех стран мира», – цитирует заявление МИДа РИА «Новости».

Ведомство подчеркнуло, что международные обязанности не применяются выборочно, международное сообщество обязано защищать их, так как «их нарушение свидетельствует о максимальном риске».

Греция считает, что Турция обязана выполнять статью 2 (4) Устава ООН, в которой говорится, что все члены ООН воздерживаются от угроз силой в международных отношениях.

«В любом случае, мы напоминаем ей, что осуществление греческого суверенитета не зависит от какого-либо вида турецкого вето», – говорится в заявлении.

В субботу вице-президент Турции Фуат Октай сказал, что попытки Греции «расширить территориальные воды» с шести до 12 морских миль могут спровоцировать военный конфликт, и Анкара «предпримет все необходимое» для защиты своих вод.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.