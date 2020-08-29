 

Министр обороны США затребовал модернизация ядерных сил из-за Китая

29.08.2020, 19:08, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер написал в своем Twitter, что первостепенной задачей для США является модернизация ядерных сил, чтобы «Индо-Тихоокеанский регион оставался свободным и открытым».

Свое видение ситуации у себ в Twitter Эспер объясняет растущей военной мощью Китая.

As Communist China moves to at least double the size of its nuclear stockpile, modernizing our nuclear force and maintaining readiness is essential to a free and open Indo-Pacific. pic.twitter.com/MNbIvDdTkS

— Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 29, 2020

Газета ВЗГЛЯД неоднократно рассказывала об актах политического противостояния США и Китая, в том числе о запуске Китаем баллистических ракет, в котором американская сторона увидела угрозу дестабилизации в Южно-Китайском море.



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