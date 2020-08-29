Мнение: SASR в Афганистане

29.08.2020, 19:05, Разное

Нарезка боевых действий в Афганистане, в которых принимал участие австралийский спецназ SASR (Special Air Service Regiment)

Военные преступления, в которых обвиняли данное подразделение (созданное по образцу британской SAS), в эту нарезку разумеется не попали.



Бывший спецназовец Брейден Чемпен прибыл в Афганистан в 2012-м году и по его словам, неоднократно наблюдал внесудебные казни.

Подразделение двигалось к целевому зданию, когда они увидели, как афганец покинул это место.

«Когда мы подошли примерно на 20-30 метров и он увидел нас, он быстро выхватил свой телефон из кармана и бросил его. И на этом этапе он остановился. Он просто так поднял руки и просто стоял там, – сказал Чепмен.

«Когда мы подошли к нему, солдат выстрелил и дважды попал ему в грудь, а затем прострелил ему голову, когда проходил мимо».

Чепмен сказал, что солдат был опытным членом 3-й эскадрильи SAS.

«В то время я был всего в 5-10 метрах от него», – сказал он.

«Визуальный образ для меня был таков: парень поднял руки, и тогда это было почти как стрельба по мишеням для того солдата».

Чепмену приказали осмотреть карманы убитого афганца.

Затем к месту происшествия прибыл еще один австралийский патруль со штурмовой собакой.

«Она [собака] действительно подошла и начала жевать голову человека, в которого стреляли. И я помню, как посмотрел на кинолога и сказал: «Можете вы убрать эту штуку подальше?», Потому что это было довольно ужасно », – сказал Чепмен.

«И он просто такой:« О, дай ему попробовать ».

Чепмен сказал, что военнослужащие полка соблюдали строгий кодекс молчания.

Он сказал, что узнал об этом на раннем этапе своего развертывания, когда разговаривал с одним из более опытных операторов.

«Он сказал мне:«Я надеюсь, что ты готов и подготовился к этому развертыванию, потому что тебе нужно убедиться, что ты не против, когда я приставлю пистолет к чьей-то голове и нажму на курок ». Потому что я не хочу читать об этом через 10 лет или около того».

Чепмен сказал, что солдат был тем, кто позже утащил раненого Хаджи Сардара, прежде чем он был найден забитым до смерти.

https://www.abc.net.au/news/2020-03-17/four-corners-sas-allegations-war-crimes/12028522?nw=0 – много подробностей по ссылке

Вот примерно так австралийцы несли свободу и демократию народу Афганистана. Ну а ролики красивые да, но это не все ролики, которые там были. Некоторых "носители демократии" до сих пор очень стесняются.