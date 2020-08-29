Мнение: Два сценария

29.08.2020, 18:59, Разное

И в продолжение о хабаровском "полу-юбилее" – 50 дней регулярных протестов. И Хабаровск, и Белоруссия демонстрируют неспособность протестующих к самоорганизации. А то, что возникает, выглядит, мягко говоря, не очень.

У подобных сюжетов есть только два сценария развития. Первый – попытка диалога с властью. Выдвижение требований и переговоры с целью максимально полного их удовлетворения. Понятно, что разговаривать с массой людей на улице невозможно. На Украине прямую демократию на майдане ритуально имитировали, получалось так себе. Ну, то есть кинуть клич и пойти что-то громить в таком режиме можно, разговаривать – нет.

В том случае, если переговоры с властями невозможны (по крайней мере с точки зрения протестующих), то встает вопрос о власти – то есть, единственной целью протеста может быть классический вопрос любой революции.

И в том, и другом случае требуется создание пусть даже временной, но оргструктуры, имеющей легитимное право выступать от имени людей, причем это право вышедшими на протест не оспаривается, и протестующие внутренне согласны подчиняться решениям такой структуры. Понятно, что для двух упомянутых сценариев оргструктуры протеста имеют разный функционал, но главное – они должны возникнуть и устойчиво существовать.

Вот с этим и проблема. Она вполне очевидна. Во-первых, нужно как-то самоорганизоваться, выделить из массы лидеров (пускай даже ситуативных). Во-вторых, необходимо обеспечить их безопасность, а значит – устойчивость структуры. В этом месте и происходит сбой.

Власти в России и Белоруссии параноидально относятся к появлению несистемных лидеров, немедленно реагируя на их появление единственным доступным их пониманию способом – террором. Аресты, уголовные дела, посадки. Периодически – и убийства (по всей видимости, Навальный стал восприниматься уже не просто инструментом борьбы одних оргпреступных группировок против других, но и потенциальным лидером структуры, способной выйти за рамки этой борьбы – поэтому и попытка убийства, которая провалилась, но в целом задача решена – Навальный выдворен из страны, вернется ли он – вопрос. Да и в каком состоянии вернется – тоже вопрос. В любом случае он точно надолго выведен за скобки. Тихановскую убрали из страны менее радикально, но тоже откровенно насильственным образом, и тоже по той же причине.).

Подобная реакция властей объяснима, но она, конечно, немедленно заводит сюжет в тупик. Даже полностью антагонистические позиции могут где-то краями совпадать или пересекаться, и хотя бы по ним можно разговаривать. Но если власть зачищает политическое пространство до стерильного хруста, то разговаривать попросту не с кем. Крышка кастрюли закрывается наглухо, а огонь под ней продолжает гореть. Рано или поздно, но крышку сорвет.

При таком развитии событий за протестующих остается две стратегии – переход к насильственным действиям или максимизация ненасильственных протестов. Ставки растут с течением времени. Цель обеих стратегий – парализация власти и уже на фоне ее паралича создание своей структуры, которую парализованная власть не сможет разгромить. Но в этом случае ни о каких переговорах речь идти уже не может. Формат взаимоотношений переходит к одному-единственному сюжету – свержению власти. Пусть даже на локальном уровне. (Кстати говоря, свержение власти на локальном уровне неизбежно порождает сепаратизм, как единственный возможный выход из ситуации).

Именно поэтому в Белоруссии нет риска сепаратизма (во всяком случае пока) – белорусы протестуют всей страной и цель протестов – свержение Лукашенко. Ну, понятно, Лукашенко рассказывает, что Польша спит и видит, как уже завтра завести войска в Гродненскую область, а в Гродно есть силы, которые готовы э то приветствовать, но будем откровенны – когда Путин станет президентом Польши, в такое развитие событий поверить можно будет легко. А раз поляки обделены такой неземной радостью – то Лукашенко просто пугает внешней угрозой, чтобы сменить тему разговора и увести ее от внутренних противоречий.

А вот в Хабаровске события не выходят за региональный уровень, их целью не является свержение режима Путина и его самого, а потому в случае, если протестующие сумеют парализовать протестами власть и взять ее в свои руки у себя в регионе, у них попросту не останется иного выхода, как рассматривать вопрос обособления от "материка". Кстати, ровно по той же причине начались и события на Донбассе. У украинской аудитории на этот счет есть своя мифология про вторгшихся оккупантов, но целью всех этих легенд является категорический отказ от признания факта гражданского конфликта, который и привел к катастрофе. Пока признания этого факта не будет – конфликт будет продолжаться.

Все указанные проблемы вытекают из одного-единственного противоречия – власть категорически не готова вести диалог с народом за рамками выстроенной ею системы. Причем механизмы этой системы не работают, а значит – диалога нет и не будет вообще.

Именно так создается ситуация "Верхи не могут, низы не хотят". Её создает сама власть. По глупости или из опасений (кстати, вполне обоснованных), что любое изменение сложившейся системы власти и управления немедленно приведет к маргинализации правящих кланов – неважно. Важно то, что революционная обстановка возникает в силу сугубо внутренних противоречий, у которых нет механизма их разрешения. Внешние игроки лишь подтягиваются к пиршеству. Отторгли бы у Украины Крым, не приведи майдан к гражданской войне? Риторический вопрос. А вот когда начинается гражданская, то появление внешних интервентов – вопрос времени. Причем короткого. Впрочем, украинские легенды говорят об обратном, но на то они и легенды, что правды в них не сильно много.

У меня нет ни малейших сомнений, что хабаровские события рано или поздно, но привлекут внешних по отношению к ним игроков. Иностранных или отечественных. Кстати, они уже подтягиваются – та же структура Навального, который лишь использует возникшее пространство действий. Понятно, что пропаганда будет использовать этот факт в качестве объяснения причины протестов (вроде раздачи печенек на майдане). Но в том и дело, что внешнее (иностранное) вмешательство – это всегда следствие , а не причина. Причину создает власть, неспособная адекватно управлять страной или территорией.