В России проведут эксперимент с безусловным базовым налогом

29.08.2020, 18:55, Разное

Минэкономразвития запустит пилотный проект, в котором примут участие около 3 тысяч малоимущих граждан России из самых депрессивных регионов страны. В течение года их обяжут ежемесячно выплачивать государству фиксированную сумму денег.

– Мы планируем, что это будет около 10 тысяч рублей в месяц или даже чуть больше. Нам кажется это разумной суммой, которая должна простимулировать людей активнее искать работу. Также мы хотим дать понять, что государство ни про кого не забыло и старается помочь каждому гражданину. Бедные люди очень часто ощущают грусть и одиночество, но теперь у них просто не останется на это времени в связи с новыми обязательствами. У нас нет задачи накинуть очередную финансовую удавку на шею россиян, да и сам эксперимент носит временный характер. Но если посмотреть объективно, то раздача денег населению «просто так» не имеет никакого смысла. Это все «вертолетные деньги», которые сразу же уйдут на погашение микрокредитов или в оффшоры. Люди будут их проедать и паразитировать на теле государства. В конечном счете у людей всегда есть выбор: создать собственный бизнес и расплатиться по долгам или уехать в какую-нибудь Швецию и жить там на пособие. Но чтобы выехать за границу, сперва нужно погасить долги, — пояснила эксперт министерства Ирина Чубайс.

В перспективе планируется провести еще несколько социально-экономических экспериментов для определения финансовой прочности россиян. В следующем году работающим пенсионерам временно прекратят выплату пенсий и выдачу бесплатных лекарств.