 

В России проведут эксперимент с безусловным базовым налогом

29.08.2020, 18:55, Разное

Минэкономразвития запустит пилотный проект, в котором примут участие около 3 тысяч малоимущих граждан России из самых депрессивных регионов страны. В течение года их обяжут ежемесячно выплачивать государству фиксированную сумму денег.

– Мы планируем, что это будет около 10 тысяч рублей в месяц или даже чуть больше. Нам кажется это разумной суммой, которая должна простимулировать людей активнее искать работу. Также мы хотим дать понять, что государство ни про кого не забыло и старается помочь каждому гражданину. Бедные люди очень часто ощущают грусть и одиночество, но теперь у них просто не останется на это времени в связи с новыми обязательствами. У нас нет задачи накинуть очередную финансовую удавку на шею россиян, да и сам эксперимент носит временный характер. Но если посмотреть объективно, то раздача денег населению «просто так» не имеет никакого смысла. Это все «вертолетные деньги», которые сразу же уйдут на погашение микрокредитов или в оффшоры. Люди будут их проедать и паразитировать на теле государства. В конечном счете у людей всегда есть выбор: создать собственный бизнес и расплатиться по долгам или уехать в какую-нибудь Швецию и жить там на пособие. Но чтобы выехать за границу, сперва нужно погасить долги, — пояснила эксперт министерства Ирина Чубайс.

В перспективе планируется провести еще несколько социально-экономических экспериментов для определения финансовой прочности россиян. В следующем году работающим пенсионерам временно прекратят выплату пенсий и выдачу бесплатных лекарств.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Скандалы: «Случайный провалился!»

11.07 / Мнение: Болельщик-расист, жанр покаянных писем и вымирание языков

21.07 / Как заводят дела по статье о финансировании терроризма и почему любой может оказаться в тюрьме?

21.07 / Татуировки, опасные сальто и раковина для мамы от Николая Баскова: Настя Ивлеева запустила новое шоу на YouTube

07.07 / Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз

28.08 / Мнение: Жил был…

03.08 / Поклонники восхитились мускулистыми ногами Ивана Урганта в велосипедках

03.08 / Билан раскрыл секрет старинного сундука в своем доме

24.08 / Опрос выявил лучшие и худшие черты “русского характера”

26.07 / Ковальчук раскрыла секрет вечной молодости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска