Минобороны увеличит размер звёзд на погонах, чтобы офицеры их не глотали

29.08.2020, 18:55, Разное

Начальник госпиталя им. Бурденко, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков обратился к министру обороны с просьбой увеличить размер звёзд на погонах офицеров. Сейчас размер звёздочек таков, что их легко проглотить, «обмывая» очередное звание.

Традиции «обмывать звезду» уже 77 лет. Она родилась одновременно с возвращением в армию погон в 1943 году. Офицер, получивший звание, опускает звезду в стакан с водкой, выпивает водку, а звезду достаёт из стакана зубами. Только после этого сослуживцы вправе обращаться к нему по новому званию. Особенно бурно «обмывается» переход из младших офицеров в старшие, поэтому проглатывают чаще всего именно большие «майорские» звёзды, но и маленькие «лейтенантские» глотают нередко.

– В 2019 году медицинской службой Минобороны 439 раз оказана помощь офицерам с инородными телами пищевода, желудка, кишечника. В 2020 году – уже 428. Во всех случаях это были звёзды с погон. Извлечь звезду в условиях полкового лазарета невозможно – офицера необходимо транспортировать в филиал окружного госпиталя, а это сотни, иногда тысячи километров. Прошу увеличить размер металлических звёзд так, чтобы они были больше диаметра глотки среднего офицера, — пишет в своём рапорте генерал.

Министр обороны предварительно одобрил эту идею, но пока не решено, как именно её реализуют. Радикально менять дизайн погона военные не хотят. Возможно, к звёздам прикрепят незаметные металлические планки под цвет ткани. Или добавят к ним лучи с шариками на концах, как это сделали с Маршальской звездой для Л.И. Брежнева.