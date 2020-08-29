 

Минобороны увеличит размер звёзд на погонах, чтобы офицеры их не глотали

29.08.2020, 18:55, Разное

Начальник госпиталя им. Бурденко, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков обратился к министру обороны с просьбой увеличить размер звёзд на погонах офицеров. Сейчас размер звёздочек таков, что их легко проглотить, «обмывая» очередное звание.

Традиции «обмывать звезду» уже 77 лет. Она родилась одновременно с возвращением в армию погон в 1943 году. Офицер, получивший звание, опускает звезду в стакан с водкой, выпивает водку, а звезду достаёт из стакана зубами. Только после этого сослуживцы вправе обращаться к нему по новому званию. Особенно бурно «обмывается» переход из младших офицеров в старшие, поэтому проглатывают чаще всего именно большие «майорские» звёзды, но и маленькие «лейтенантские» глотают нередко.

– В 2019 году медицинской службой Минобороны 439 раз оказана помощь офицерам с инородными телами пищевода, желудка, кишечника. В 2020 году – уже 428. Во всех случаях это были звёзды с погон. Извлечь звезду в условиях полкового лазарета невозможно – офицера необходимо транспортировать в филиал окружного госпиталя, а это сотни, иногда тысячи километров. Прошу увеличить размер металлических звёзд так, чтобы они были больше диаметра глотки среднего офицера, — пишет в своём рапорте генерал.

Министр обороны предварительно одобрил эту идею, но пока не решено, как именно её реализуют. Радикально менять дизайн погона военные не хотят. Возможно, к звёздам прикрепят незаметные металлические планки под цвет ткани. Или добавят к ним лучи с шариками на концах, как это сделали с Маршальской звездой для Л.И. Брежнева.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Личное: “Девушка с большой ОЗ”

17.07 / Honor представила новые бюджетные планшеты Honor 6 и Honor X6

11.08 / Проигравшая Лукашенко Тихановская не намерена признавать поражения

11.07 / Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

11.03 / Мнение: Женское преимущество

10.07 / Мнение: Если Жириновский уйдет

12.08 / Окситоцин способен бороться с возникновением остеопороза

12.08 / В российской Арктике затоплены несколько тысяч ядерных объектов

05.08 / Что произошло за ночь 5 августа

29.04 / Мнение: “Разморозка” 4-ая серии 11-го сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска