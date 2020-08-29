Но-ва-я! – Личное мнение
29.08.2020, 18:55, Разное
Брэд Питт поступил, я считаю, бессовестно: вместо того, чтобы осуществить влажные фантазии пожилых куриц и вернуться к толстенькой бабушке Энистон, взял и завёл себе фотомодель.
Ну, не козёл ли?
В своё время все возрастные тётки мира разделились на два лагеря: «За Энистон» и «За Джоли».
И одна я талдычила: «Никогда богатый мужик не вернётся в старое лоно». Ни в то, что слева. Ни в то, что справа:
Как всегда, я оказалась права. Ну, какое слева? Какое справа? Когда рядом сидит и улыбается такая — красивая, весёлая и молодая.
Но-ва-я!
На фига Питту старая калоша Энистон в койке? Вот как на неё встанет? Вы башкой-то подумайте!
Сравните:
Да и самой Энистон этот потрёпанный алкаш в завязке не впёрся. Она пожрать вкусно любит, на пляже с друзьями потусить, деньги у неё есть, профессия, в которой состоялась. Зачем ей хиппующий дедок с кучей проблем?
Пусть Джен и Брэд и дальше дружат, трындят вместе за жизнь, а влюбляются и милуются с теми, кого хочется целовать, а не с теми, кому хочется душу излить.
Бабий век короток, как ни старайся. Так выглядит правда.
Лично мне она нравится. А вам?
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет