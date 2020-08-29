 

Но-ва-я! – Личное мнение

29.08.2020, 18:55, Разное

Брэд Питт поступил, я считаю, бессовестно: вместо того, чтобы осуществить влажные фантазии пожилых куриц и вернуться к толстенькой бабушке Энистон, взял и завёл себе фотомодель.

Ну, не козёл ли?

В своё время все возрастные тётки мира разделились на два лагеря: «За Энистон» и «За Джоли».

И одна я талдычила: «Никогда богатый мужик не вернётся в старое лоно». Ни в то, что слева. Ни в то, что справа:

Как всегда, я оказалась права. Ну, какое слева? Какое справа? Когда рядом сидит и улыбается такая — красивая, весёлая и молодая.

Но-ва-я!

На фига Питту старая калоша Энистон в койке? Вот как на неё встанет? Вы башкой-то подумайте!

Сравните:

Да и самой Энистон этот потрёпанный алкаш в завязке не впёрся. Она пожрать вкусно любит, на пляже с друзьями потусить, деньги у неё есть, профессия, в которой состоялась. Зачем ей хиппующий дедок с кучей проблем?

Пусть Джен и Брэд и дальше дружат, трындят вместе за жизнь, а влюбляются и милуются с теми, кого хочется целовать, а не с теми, кому хочется душу излить.

Бабий век короток, как ни старайся. Так выглядит правда.

Лично мне она нравится. А вам?

Источник: Лена Миро



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