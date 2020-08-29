Астрофизик заявил о готовности умереть в черной дыре ради науки

29.08.2020, 18:53, Разное

Астрофизик Нил де Грайсс Тайсон заявил о своей готовности умереть при исследовании чёрной дыры. Подобную жертву 61-летний учёный не задумываясь сделал бы ради науки.

В программе Star Talk Нил де Грайсс Тайсон отметил, что чёрные дыры до сих пор остаются неизученными аномалиями и одна из таких находится прямо в центре Млечного Пути. При возможности добраться до Стрельца А он бы не задумываясь согласился пойти на смерть ради науки и даже вёл бы отчёт до своей собственной кончины, попутно делясь всеми наблюдениями и имеющимися данными с человечеством. При этом современная наука пока не способна создать такой аппарат, который сможет доставить человека до центра галактики в целости и сохранности.

Помимо рассуждений о жертве ради науки, Нил де Грайсс Тайсон пояснил о постоянном расширении Вселенной и о возможном апокалипсисе. Если подобный сценарий продолжится, то в конченом итоге все объекты в космосе окажутся в невесомости и гравитация перестанет воздействовать на них. К тому времени все звёзды уже погаснут, а температура снизится до абсолютного минимума.