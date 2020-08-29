 

Астрофизик заявил о готовности умереть в черной дыре ради науки

29.08.2020, 18:53, Разное

Астрофизик Нил де Грайсс Тайсон заявил о своей готовности умереть при исследовании чёрной дыры. Подобную жертву 61-летний учёный не задумываясь сделал бы ради науки.
В программе Star Talk Нил де Грайсс Тайсон отметил, что чёрные дыры до сих пор остаются неизученными аномалиями и одна из таких находится прямо в центре Млечного Пути. При возможности добраться до Стрельца А он бы не задумываясь согласился пойти на смерть ради науки и даже вёл бы отчёт до своей собственной кончины, попутно делясь всеми наблюдениями и имеющимися данными с человечеством. При этом современная наука пока не способна создать такой аппарат, который сможет доставить человека до центра галактики в целости и сохранности.

Помимо рассуждений о жертве ради науки, Нил де Грайсс Тайсон пояснил о постоянном расширении Вселенной и о возможном апокалипсисе. Если подобный сценарий продолжится, то в конченом итоге все объекты в космосе окажутся в невесомости и гравитация перестанет воздействовать на них. К тому времени все звёзды уже погаснут, а температура снизится до абсолютного минимума.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / В Совфеде призвали запретить российским разработчикам участвовать в open-source проектах

11.07 / Мнение: Роль личности в истории

22.07 / В NASA знают о приближении к Земле гигантского астероида, но молчат об этом?

25.08 / В России предложили развивать экономику по японской методике

28.07 / Мнение: Подготовка снайперов из 36-й бригады морской пехоты ВСУ инструкторами НАТО

25.07 / Вышел трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

28.08 / Украинские власти потерпели фиаско на «нормандском саммите» 28 августа

16.07 / Ацтекский афродизиак: ученые рассказали о полезных свойствах авокадо

19.08 / НЛО и базы пришельцев на Меркурии

21.08 / Личное: Полноватые и полунищие серые люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска