Acura запускает производство нового спортивного седана TLX

29.08.2020, 18:50, Новости дня

Роскошный седан Acura TLX 2021 начали выпускать на одной из американских производственных площадок.

Известно, что к концу сентября приобрести новинку станет возможным на американском рынке. В дальнейшем производитель заинтересован в распространении продаж в остальных странах. Усовершенствованный седан Acura TLX 2021 модельного года получит современную платформу, отразившуюся на мощности автомобиля. Разработчики применили более качественное и удобное управление.

Кроме того, в базовой комплектации предусмотрели 2-литровый двигатель с мощностью 272 л.с. Также указано, что автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой АКПП. В максимальной комплектации седан Acura TLX 2021 получит 2-литровый бензиновый агрегат на 355 л.с. мощности.