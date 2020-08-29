 

В МВД Белоруссии объяснили выстрел в ногу пьяному водителю

29.08.2020, 18:48, Новости дня

В Белоруссии водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался отобрать у сотрудника ГАИ пистолет и поджечь правоохранителя, после чего тот выстрелил ему в ногу, сообщило МВД республики.

Инцидент произошел в субботу утром, возле Краснополья, в Могилевской области, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Наряд ГАИ обратил внимание на Volkswagen, правоохранители попытались остановить машину, но водитель не подчинился и попытался скрыться. За рулем находился 25-летний житель Краснопольского района, в салоне были двое односельчан, все были в состоянии алкогольного обвинения, отметила Чемоданова. У водителя также не имелось водительских прав.

«При задержании они оказали инспекторам активное сопротивление: повредили форменное обмундирование, нанесли одному из них несколько ударов в лицо и пытались завладеть его табельным оружием. Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь», – добавила Чемоданова.

Инспекторы ГАИ применили табельное оружие в тот момент, когда нападавший достал зажигалку. До приезда медиков милиционеры оказали пострадавшим медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка, действиям задержанных будет дана правовая оценка.

У водителя и одного из пассажиров есть несколько судимостей, они также многократно привлекались к административной ответственности, включая управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

  

Также Чемоданова прикрепила к посту видеозапись, на которой запечатлена погоня за автомобилем задержанных. В ролике видно, как милиционеры несколько раз предупредили водителей о необходимости остановиться, но те не подчинились. В конце видео инспектор перевязал ногу раненому мужчине.



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