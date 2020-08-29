 

Литву разочаровали санкции против Белоруссии

29.08.2020, 18:48, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва рассчитывала на более строгие и широкие санкции в отношении Минска со стороны ЕС.

«Какого размера будет этот (санкционный) список, пока сказать трудно, но, похоже, на первом этапе он не будет таким, на который я рассчитывал», – прокомментировал ситуацию глава МИД Литвы, информирует ТАСС.

На пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о готовящемся санкционном списке из 20 человек. При этом еще неизвестно, войдет ли туда Александр Лукашенко,

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Литвы и Белоруссии на тему введения санкций по причине несогласия стран ЕС с результатами президентских выборов 9 августа.



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