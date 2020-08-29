 

Шушкевич объяснил, почему Белоруссии нужно сменить флаг

29.08.2020, 18:48, Новости дня

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что республике необходимо поменять флаг на бело-красно-белый, поскольку под ним «белорусские полки» сражались в XVI веке.

«Я всегда советовал, когда у нас этот вопрос возникал в Верховном Совете, поехать в музей Варшавы и посмотреть там картину, которая была написана там в XVI веке – «Битва под Оршей», – сказал Шушкевич в беседе с изданием «Подъем».

Он заявил, что «белорусские полки» были изображены под треугольными бело-красно-белыми знаменами на картине, а потому – это национальный флаг Белоруссии.

«Он был утвержден в 18-м году, когда была образована Белорусская национальная республика. А то, что придумали этот надгробный венок с орнаментом – это выдумки людей, которые о геральдике никакого представления не имеют, а имеют образование уровня лукашенковского, троечники отпетые и в истории, и во всех остальных науках. Я считаю, что Беларусь должна быть под своим национальным флагом», – подчеркнул Шушкевич.

Стоит отметить, что протестующие в Минске активно используют бело-красно-белый флаг как символ протеста после президентских выборов в августе. В 1991 году такой флаг был принят в качестве государственного в Белоруссии, его сменили после того, как Александр Лукашенко стал президентом.

Ранее Лукашенко заявил, что он законопослушный президент, поэтому в 1994 году ему пришлось принять присягу под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция Белоруссии.

Член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко заявлял, что вопрос белорусских бело-красно-белого и государственного флагов сейчас не является предметом обсуждения, поскольку оппозиция строит диалог на платформе того, что объединяет общество страны.

Газета ВЗГЛЯД отвечала на вопрос, откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг.

Напомним, Шушкевич заявлял, что единственным государственным языком Белоруссии должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.



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