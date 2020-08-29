 

Жители Хабаровска восьмую субботу подряд вышли на акцию в поддержку Фургала

29.08.2020, 18:20, Разное

В Хабаровске восьмую субботу подряд состоялась акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Протесты в городе продолжаются с 11 июля.

Фото: DVHab

Акция, как и в предыдущие разы, не была согласована местными властями. DVHab пишет, что на улицы Хабаровска вышли тысячи человек, однако участников акции меньше, чем в предыдущие субботы. Мэрия города заявила об 1,2 тысячи участниках. Они прошли шествием по улицам города, дошли до мэрии, но потом традиционно вернулись на площадь Ленина. Сейчас людей стало значительно меньше, отмечает издание. 

Фото: штаб Навального в Хабаровске

Некоторые протестующие вышли с плакатами в поддержку политика Алексея Навального. Он сейчас находится в коме в берлинской клинике Шарите. Немецкие врачи говорили об интоксикации, в то время как медики из Омска утверждали, что он не был отравлен.

Фото: штаб Навального в ХабаровскеОБНОВЛЕНО

09:26 Задержали водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина. Как пишет «ОВД-Инфо», ему вменяют статью о создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Его оставляют в спецприемнике до суда, который состоится 31 августа.

Фургала арестовали в июле, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Протестующие требуют в том числе проведения открытого суда над ним в Хабаровске. Также они выступили против назначения врио губернатора Михаила Дегтярева, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. На акции в поддержку протестующих хабаровчан выходят жители других российских городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:    В стране политических нулей. Протестующими в Хабаровске не заинтересовалась ни одна партия

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человек

10.08 / Девочка, родившаяся с желудком, печенью и кишечником снаружи удивила врачей

01.08 / Беременная Джиджи Хадид поделилась редким снимком со своим бойфрендом Зейном Маликом

25.07 / Россия и Китай: две империи, смотрящие друг на друга с неприязнью

23.07 / Сторона Пугачевой не комментирует суд из-за бренда «Кристина» с ямальской бизнес-леди

17.08 / Китайские ученые назвали самые полезные орехи

15.08 / Назван ТОП-3 автомобилей, имеющих самую долгую историю

06.08 / В будущем хакеры смогут получать доступ к воспоминаниям, навыкам и мыслям человека

09.08 / В Белоруссии завершились выборы президента

21.07 / Джонни Депп спрятал дорогое колье для Кейт Мосс между ягодиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска