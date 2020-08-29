Эксперт рассказал об актуальности антивирусов в 2020 году

29.08.2020, 18:17, Разное

Эксперт в области информационной безопасности и исполнительный директор компании «САЛД» Михаил Бачинский пояснил об актуальности антивирусов в 2020 году и целесообразности их установки. Он считает, что такое ПО просто необходимо на каждом компьютере и смартфоне.

Несмотря на разностороннее мнение касательно антивирусов и их полезности, особенно в 2020 году, Бачинский считает необходимостью защитить компьютер и смартфон пользователя не стандартными приложениями, а именно антивирусом. При выборе он рекомендует обращать внимание исключительно на собственные предпочтения и на регулярность обновлений. При этом эксперт не упустил возможности рассказать и о стандартных методах защиты, включая встроенную систему защиты в Windows 10. Она способна защитить компьютер пользователя от самых распространённых вредоносных программ, но не заменит полноценного антивируса. Это касается и встроенных в браузер дополнений.

В завершении Михаил Бачинский не упустил из виду смартфоны. Он объяснил, что сейчас подавляющее большинство злоумышленников нацелены всё же на Android-устройства, нежели на операционные системы компьютеров. Причина в частом использовании именно телефона, а также наличие привязок к банковским картам и другим сервисам с конфиденциальной информацией. При этом эксперт рассказал, что большинство антивирусных программ для телефонов действительно бесполезны и именно поэтому защиту устройства лучше доверить самым известным и проверенным брендам.