Выпускников ВШЭ по распределению будут отправлять в Сибирь

29.08.2020, 18:10, Разное

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Иван Простаков выступил с отчетом о новой программе распределения выпускников по предприятиям Сибири, Крайнего Севера и Забайкальского края. Согласно документу, ВШЭ перевыполнила план в 5000 трудоустроенных молодых специалистов, а работодатели требуют продолжить поставку кадров.

«Наша задача сегодня – вернуть распределение студентов по отраслям народного хозяйства и обеспечить непрерывное развитие рабочей молодежи от студенческой скамьи до производственного станка», — пояснил Простаков.

Выступление проректора на ученом совете сопровождалось бурными овациями. После начала реализации программы ВШЭ получила множество благодарностей от предприятий реального сектора экономики, что разнообразило общую картину типично негативных отзывов об образовательном учреждении, и укрепило его позиции среди топовых вузов столицы.

«Обычно на наш завод направляют выпускников местных ПТУ и колледжей, но мы были рады, что из Москвы к нам приехали социологи и, несмотря на гуманитарное образование, ребята трудоспособные, готовы в две смены работать, по субботам. Причем, они не прохлаждались в офисе, а трудились на линии беспрерывного производства», — заявил начальник транспортного цеха завода «Томский подшипник» Анатолий Емельянов.

Сами студенты осознают, что полученный жизненный опыт приведет к лидерству в жесткой борьбе на рынке труда и отмечают полезность подобных видов занятости для ориентации в хозяйственной деятельности России.

«Сначала подумала, что это провокация какая-то. Зачем специалистка по гендерным исследованиям потребовалась на сталелитейном заводе в Кемеровской области? За пару месяцев стала формовщиком 4-го разряда. С учетом премии получала гораздо больше, чем главреды феминистических журналов. Приехала обратно в Москву и сразу айфон новый взяла, без кредитов. Скоро на вахту снова отправлюсь, в нерабочее время штаб Навального открою», – сказала выпускница ВШЭ Инесса Игнатьева.

Отказавшимся от распределения студентам или проходившим практику за рубежом могут не вручить дипломы или потребуют вернуть стоимость обучения обратно. Данный опыт хотят подхватить и в других высших учебных заведениях. В следующем учебном году выпускников в Сибирь отправят МГИМО и РУДН.