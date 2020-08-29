 

Купленное Бэнкси судно для эвакуации мигрантов отправило сигнал о помощи

29.08.2020, 18:08, Новости дня

Судно The Louise Michel в Средиземном море отправило сигнал о помощи, его специально для спасения мигрантов закупил британский анонимный художник Бэнкси.

Экипаж лодки сообщил, что судно перегружено и застряло в море, информирует Reuters. Оно не может сдвинуться в том числе потому, что к ней прицеплен спасательный плот.

На судне находится экипаж из 10 человек, 219 мигрантов, взятых с берегов Ливии, и тело одного из погибших.

На помощь лодке направилось итальянское благотворительное судно Mare Jonio.

Отмечается, что сама лодка покрашена в ярко-розовый цвет, на ней есть рисунок Бэнкси. Ранее судно принадлежало ВМС Франции.

Экипаж Louise Michel состоит из европейских активистов, имеющих опыт в поисково-спасательных операциях, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Guardian. Капитан судна – гражданка Германии Пиа Клемп, она ранее руководила судами нескольких неправительственных организаций и также занималась спасением людей.



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